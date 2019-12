Ministerstvo porovnáva hrušky s jablkami. Lidl sa ohradil voči obvineniam zo zavádzania v letáku

Ministerstvo porovnáva hrušky s jablkami, tvdí Lidl. Reťazec sa dostal pod paľbu kritiky na pondelňajšej tlačovej besede ministerstva pôdohospodárstva. Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Milan Lapšanský porovnával ceny z letáka reťazca Lidl s inými akciovými letákmi, pričom poukázal na priepastné rozdiely v cenách. Lidl však tvrdí, že ceny v letáku nie sú akciové a ani sa tak netvária.

Klamanie letákom

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa dôrazne ohradzuje voči podľa spoločnosti Lidl neetickým a nekorektným vyjadreniam, ktoré v pondelok 2. decembra odzneli na tlačovej konferencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), a ktoré prezentoval generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu p. Milan Lapšanský. Uviedol to v pondelok pre agentúru SITA hovorca Lidl Slovensko Tomáš Bezák.

„Jeden z trojice najväčších reťazcov na Slovensku zvykne vydávať vo svojich akciových letákoch za zľavnené aj také potraviny, ktoré je možné u konkurenčných predajcov nakúpiť za citeľne nižšie ceny. V tomto prípade už nehovoríme o lacnom tovare, ale o obyčajnom lacnom triku, ktorý má spotrebiteľa presvedčiť, že ušetril. Aj pri nákupe potravín má preto zmysel porovnávať si ceny u viacerých predajcov,“ skonštatoval v pondelok na tlačovej konferencii MPRV SR generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Podľa jeho slov má ísť o reťazec, ktorý má dlhodobo najnižší podiel slovenských produktov na svojich pultoch, a teda práve o spoločnosť Lidl Slovensko.

Ministerstvo zavádza, nie my

Hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák pre agentúru SITA dodal, že Lapšanský sa snažil navodiť dojem, že sieť Lidl v porovnaní s konkurenciou nekorektným a zavádzajúcim spôsobom informuje zákazníkov o cenách niektorých produktov. Svoju argumentáciu sa pokúšal oprieť o aktuálne znenie zákona o potravinách, pričom však zavádzal a dezinterpretoval. „Milan Lapšanský porovnával štandardné predajné ceny vybraných produktov v Lidli s akciovými cenami v iných reťazcoch. Generálny riaditeľ sekcie tak opätovne svojimi vyjadreniami klame verejnosť, keď sa snaží navodiť dojem nekorektnej komunikácie z našej strany,“ pokračoval Bezák.

„Milan Lapšanský vo svojom vyjadrení použil podľa spoločnosti Lidl výrazy ako „tento reťazec označuje produkty ako fantastická cena“, resp. „sieť predáva v akcii v letáku“. „Spomenuté produkty v danom čase síce boli z našej strany v letáku prezentované, no zároveň neboli v akcii a ani pri nich nebola uvedená žiadna zľava či iný symbol, ktorý by tento dojem mohol navodiť. Produkty, ktoré ponúkame v akcii bývajú štandardne označované percentuálnou zľavou, ktorá zobrazuje zákazníkovi akú sumu ušetrí. Milan Lapšanský teda podľa všetkého celkom vedome porovnával štandardné predajné ceny v Lidli s akciovými cenami v iných reťazcoch. Takéto vedomé porovnávanie hrušiek s jablkami nie je možné označiť inak než zavádzanie. Na príkladoch pritom vieme ukázať, že spomenuté produkty pravidelne predávame aj za akciové ceny,“ dodal Bezák.

Obchodné tajomstvo

„Nie je nám známe odkiaľ má p. Lapšanský informácie, za aké ceny nakúpil od dodávateľov jednotlivé produkty náš reťazec a tiež naši konkurenti. Máme za to, že ide o predmet obchodného tajomstva a považujeme za neštandardné, keď sa vysoký predstaviteľ ministerstva verejne vyjadruje k obchodným podmienkam dvoch zmluvných strán, ktoré sú zároveň súkromnými spoločnosťami fungujúcimi v prostredí trhovej a vysoko konkurenčnej ekonomiky. Navyše verejné prezentovanie informácií, ktoré sa týkajú nákupných cien, predstavuje podľa nášho názoru skutočnosť, ktorá negatívnym spôsobom môže ovplyvniť hospodársku súťaž na predmetnom relevantnom trhu a preto by takéto konanie mohlo byť posúdené ako porušenie právnej úpravy hospodárskej súťaže a mohlo by mať ďalekosiahle negatívne dôsledky pre samotných spotrebiteľov. Zároveň na tomto mieste poukazujeme aj na zákonnú povinnosť mlčanlivosti, ktorú reprezentant štátneho orgánu má v súvislosti s informáciami, ktoré sa dozvedel v rámci svojej činnosti, a ktorej by si podľa nášho názoru mal byť každý reprezentant štátu vedomý,“ uzavrel Bezák.

Výrazné rozdiely v cene

Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský v pondelok ukázal na niekoľko prípadov, v ktorých malo podľa jeho slov v akciových letákoch spoločnosti Lidl dochádzať k zavádzaniu spotrebiteľa. „Reťazec hovorí o skvelých cenách slovenských produktov. Konkrétne toto mlieko stálo 99 centov, bežná akciová cena v konkurenčnom letáku je 79 centov, rozdiel takmer 25 percent. Obľúbená treska v majonéze, konkrétny reťazec komunikuje v letáku fantastickú cenu 79 centov, všetka konkurencia ho predáva v akcii za 59 centov, rozdiel takmer 33 percent. Liptov pološtiepok, všetci ho poznáme, je to veľmi dobre predajný výrobok. Sieť predáva v akcii v letáku za 2,49, v skutočnosti letáková cena je 1,79 u jeho priamej konkurencie. No a tu je hit, detská výživa. On komunikuje, že cena 65 centov je fantastická a preto by sme si mali túto sieť vyberať. Konkurencia to v identickom čase predáva za 39 centov. Dámy a páni, rozdiel 66 percent,“ uviedol niekoľko príkladov Lapšanský.

Agrorezort má podľa Lapšanského povinnosť starať sa o bezpečnosť a záujmy slovenského spotrebiteľa. „Preto by som rád povedal, že napriek rozdielnym cenám dodal dodávateľ tovar každému za obvyklú nízku cenu. Teda nebol rozdiel v nákupnej cene od dodávateľa, ale reťazec použil nekorektne vyššiu obchodnú prirážku. Takže ako som povedal v úvode, reťazec skúša neeticky pozornosť spotrebiteľa. Mne je to veľmi ľúto, pretože medzi tými ľuďmi, ktorí sú cenovo senzitívni, sú naši rodičia, dôchodcovia. V súlade s platnou legislatívou veci riešime, niektoré sme dostali do podoby správneho konania,“ uzavrel v pondelok na tlačovom brífingu MPRV Milan Lapšanský.