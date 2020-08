Ministerstvo chce zlepšiť ochranu zvierat, ale chýbajú mu peniaze a ľudské zdroje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa intenzívne zaoberá témou lepšej ochrany zvierat. Pre agentúru SITA to uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

Agrorezort tak reagoval na tlačovú konferenciu mimovládnej organizácie Zvierací ombudsman, na ktorej v utorok 11. augusta ombudsmanka Natália Stanová uviedla, že štát nemá dostatok útulkov ani dostatok ľudí na to, aby dôsledne riešil prípady zatúlaných alebo týraných zvierat. Problematickým je podľa nej aj odobratie týraného zvieraťa majiteľovi.

Odhaľovanie týrania zvierat

Štát podľa nej zaostáva aj v odhaľovaní týrania páchaného na zvieratách. V roku 2018 napríklad polícia oficiálne evidovala 43 prípadov týrania zvierat, z ktorých 14 objasnila. Podľa Stanovej však slovenskými útulkami v danom roku prešlo takmer 12-tisíc týraných alebo nechcených zvierat.

Reálne počty týraných zvierat sú však podľa nej ešte vyššie. Zvierací ombudsman preto žiada, aby vláda využila peniaze zo zdrojov Európskej únie (EÚ) aj na reformu v oblasti ochrany zvierat, budovania útulkov a personálnych kapacít. V súčasnosti sa totiž o týrané zvieratá starajú vo veľkej miere mimovládne organizácie.

„Ministerstvo sa touto témou intenzívne zaoberá a rokuje okrem iných aj so zástupcami verejnosti. Agrorezort sa snaží nastavovať riadenie v tejto oblasti tak, aby napredovala, no musí to odrážať komplexnú štruktúru finančných požiadaviek v gescii ministerstva či už je to z európskych alebo národných zdrojov,“ uviedol agrorezort v stanovisku.

Riešia legislatívnu stránku problému

S členmi Zvieracieho ombudsmana rokoval aj minister Ján Mičovský (OĽaNO) a neskôr aj odborná sekcia ministerstva. Zástupcovia rezortu však priznali, že im na riešenie situácie chýbajú peniaze aj ľudské zdroje, a to nielen v oblasti ochrany zvierat.

MPRV SR tak zatiaľ rieši aspoň legislatívnu stránku problému. „V poslednom období prešla legislatíva v oblasti ochrany zvierat výraznou novelizáciou a dnes je jedna z najpokrokovejších v rámci štátov EÚ. MPRV SR má záujem o efektívne riešenie témy ochrany zvierat a najmä o uplatňovanie a dodržiavanie platnej legislatívy,“ dodalo ministerstvo.

S výzvou na zásadnú reformu v oblasti ochrany zvierat adresoval Zvierací ombudsman aj otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Pod výzvu sa počas štyroch dní podpísalo vyše 10-tisíc ľudí.