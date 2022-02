Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo víťazov súťaže Enviromesto 2021, laureátom je Trenčín

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo víťazov súťaže Enviromesto 2021. Laureátom súťaže sa stalo mesto Trenčín. Mesto sa prihlásilo do všetkých oblastí a obstálo v konkurencii ďalších 11 slovenských miest.

Celkové víťazstvo komisia udelila mestu za systematické, inovatívne a kreatívne environmentálne riešenia, ktoré realizuje vo všetkých súťažných oblastiach. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na tlačovej konferencii.

Pozitívne hodnotenia

Mesto Trenčín rovnako uspelo v kategórii Prechod na zelené hospodárstvo. Za mesto si cenu prišiel prevziať primátor mesta Richard Rybníček.

Mesto bolo ocenené vďaka tomu, že pre podrobnú analýzu odpadov a smart riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Rovnako bola pozitívne hodnotená aj práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

Zelená infraštruktúra

V oblasti Ochrana prírody a krajiny a zelená infraštruktúra bolo ocenené mesto Púchov. Za mesto si cenu prevzala primátorka Katarína Heneková. Mesto zvíťazilo vďaka rôznorodým aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mládeže.

Taktiež aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. V meste vysadili 32 stromov a podporujú biodiverzitu a opeľovače. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny vyhlásil Púchov lipu malolistú za chránený strom.

Ochrana ovzdušia

V tretej kategórii s názvom Ochrana ovzdušia zvíťazilo mesto Nitra. Cenu prevzal jej primátor Marek Hattas. Mesto získalo ocenenie za koncepčné riešenie ochrany ovzdušia, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát.

Samospráva využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti. Rozmiestnenie staníc navrhli s využitím plánu udržateľnej mobility.

Víťazom kategórie Adaptácia a zmierňovanie dopadov klímy sa stala Skalica. Ocenenie si mesto odnieslo za komplexnosť prístupu danej oblasti najmä revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

Veľký význam oceňovania

„Oceňovanie enviromesta nadobudlo oveľa väčší význam, odkedy zápasíme s klimatickou krízou. Ministerstvo mení svoje ponuky aj svoje politiky, pokiaľ ich robí cez Envirofond alebo cez operačný program Kvalita životného prostredia,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Súťaž začala v roku 2017, keď súťaž vyhralo mesto Trnava. „Tretí ročník je zatiaľ najúspešnejší, čo sa týka počtu zapojenia miest, čo ukazuje, že záujem o takýto typ súťaže je na Slovensku rastúci. Ide to ruka v ruke v s tým, že starostlivosť o životné prostredie je čoraz naliehavejšie, celkovo v kontexte zmeny klímy,“ spomenul generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco. Do súťaže bolo možné zapojiť sa v júni minulého roka a prihlášky bolo možné posielať do konca júla 2021.