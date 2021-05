Ministerstvo životného prostredia začína s transformáciou národných parkov, biznis nie je prioritou

Jednotná správa štátnych pozemkov v národných parkoch či väčšie kompetencie štátu vo vedení národných parkov. Aj to má priniesť novela zákona o ochrane prírody, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) postúpilo do legislatívneho procesu.

Slovensko dobieha Európu

V tlačovej správe o tom informoval Michal Cákoci z tlačového oddelenia rezortu. Envirorezort tak urobil symbolicky na Európsky deň národných parkov.

„Slovensko má jedinečné prírodné bohatstvo ukryté v deviatich národných parkoch, ako aj v ďalších chránených územiach. Na takýchto územiach nie je nikde na svete prioritou biznis developerov, ani hospodárske výsledky štátu pri predaji dreva,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Slovensko podľa neho novelou zákona iba dobieha zaostávanie voči iným krajinám Európy. Kľúčovou súčasťou novely zákona o ochrane prírody je prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Toto opatrenie je aj predpokladom pre výrazné urýchlenie zonácií národných parkov, ktoré sa pre spory medzi vlastníkmi lesov vlečú už desaťročia.

Rast mäkkého turizmu

Do správy národných parkov chce MŽP SR previesť aj horné toky, ktoré sú dnes v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Chce tak ukončiť kompetenčné vojny, pre ktoré dochádza v národných parkoch k úpadku ochrany ich prírodných hodnôt, a súčasne aj sociálno-ekonomického rozvoja. Od transformácie národných parkov si sľubuje aj rast takzvaného mäkkého turizmu, ktorý by mal priniesť nové pracovné miesta v sektore služieb. O fungovaní jednotlivých národných parkov budú rokovať experti ŠOP SR a MŽP SR priamo v regiónoch Slovenska so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane súkromných vlastníkov lesov a mimovládnych organizácií.

Správu lesov na Slovensku aktuálne vykonávajú rôzne podnikateľské subjekty a viaceré štátne inštitúcie. Okrem štátnych lesov spravujú pozemky vo vojenských obvodoch aj vojenské lesy. MŽP SR dodáva, že nová legislatíva s tým počíta a ponecháva špecifické postavenie viacerých štátnych organizácií, ktoré vykonávajú správu lesného majetku.

Ministerstvo pôdohospodárstva je proti transformácii

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zásadne odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné. Ako rezort konštatuje v tlačovej správe, všetky lesy sú totiž hodné mimoriadnej ochrany. Ministerstvo tak reaguje na návrh rezortu životného prostredia na prechod správy štátnych pozemkov chránených území pod organizácie ochrany prírody.

MPRV pripomína, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení (PVV) zaviazala prehodnotiť systém správy pozemkov vo vlastníctve štátu v chránených územiach s primárnym cieľom zabezpečenia integrovanej správy územia. Tento prístup má zaručiť zosúladenie ochrany prírody s potrebami ľudí žijúcich na vidieku a zachovaní prírodných i kultúrnych hodnôt krajiny. „Základom by aj podľa PVV malo byť vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. Prehodnotenie sa však musí nutne realizovať až na základe ucelenej analýzy efektivity, ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov na vidiecky región,“ uvádza agrorezort.