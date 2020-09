Mladí farmári prišli s riešením sporu, všetky nájomné zmluvy nevýhodné pre štát by sa mali zrušiť

Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF) by v spore o dodatkoch k nájomným zmluvám na pôdu od Slovenského pozemkového fondu (SPF) volilo prehodnotenie a zrušenie všetkých nájomných zmlúv nevýhodných pre štát.

Následne by sa vyhlásila nová transparentná súťaž, v ktorej budú mať všetci poľnohospodári rovnaké šance. Konštatoval to vo štvrtok predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku Milan Jurky.

Spor SPPK s ministrom Mičovským

Už viac ako dva mesiace je Slovensko svedkom sporu poľnohospodárov zastúpených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským. Najväčším problémom pre týchto poľnohospodárov sú dodatky k nájomným zmluvám na pôdu od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

„Ak by rozhodnutie bolo na nás, zvolili by sme radikálnejší krok, a to prehodnotenie a zrušenie všetkých nájomných zmlúv nevýhodných pre štát,“ uviedol Jurky.

Zvýhodňovanie určitej skupiny farmárov

Svoj názor združenie ASYF odôvodnilo tým, že podľa občianskeho zákonníka je potrebné v nájomných zmluvách mať jasne zadefinovaný predmet nájmu, čo vo väčšine zmlúv nie je splnené, keďže SPF prenajímal prevažne C parcely bez zaevidovaného listu vlastníctva. Problémy sú však aj inde.

„Na tlačových konferenciách SPPK počúvame, že poľnohospodári platia aj za pôdu, ktorá sa hospodársky nevyužíva lebo je pod cestami, potokmi alebo je zarastená. Chceme upozorniť, že v každej nájomnej zmluve sa všetci nájomcovia zaviazali užívať prenajaté pozemky riadnym spôsobom, so starostlivosťou riadneho hospodára, a to primerane druhu pozemku. Porušenie tohto bodu zmluvy je dôvod k vypovedaniu nájomnej zmluvy,“ pokračoval Jurky.

Prístup k pôde v správe SPF zvýhodňoval podľa ASYF len určitú skupinu farmárov na úkor ostatných a cena nájmu bola dlhé roky symbolická a v mnohých prípadoch aj nulová.

„Z týchto všetkých dôvodov vyplýva, že nájomné zmluvy by mali byť zrušené, a tým pádom vyhlásená nová transparentná súťaž,“ dodal Jurky.