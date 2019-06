Mliekareň v Nitre prešla inováciou, ministerka Matečná pochválila aj nové vedenie podniku

NITRA 21. júna (WebNoviny.sk) – Mliekareň Agro Tami, a. s. so sídlom v Nitre prešla v posledných dvoch rokoch výraznou inováciou. Investovala do nových tetrapakových liniek aj rôznych technologických prerábok. Priama investícia do tetrapakových liniek dosiahla okolo 1,3 milióna eur, celkové náklady však boli vyššie.

Nové výrobky

„Keď zoberieme aj investície do opráv, údržby, obnovy a udržania dobrého technického stavu, tak to bolo okolo troch až piatich miliónov eur za posledné dva roky,“ povedal predseda predstavenstva Agro Tami Peter Schultz.

Ďalšie investície do technológií už v tomto roku neplánujú. Súčasné stroje na momentálny objem výroby postačujú. Mliekáreň však pripravuje novinky v sortimente. „V tomto roku plánujeme zaviesť dva alebo tri nové výrobky, ktoré pevne veríme, že sa po prázdninách uplatnia na trhu,“ uviedol Schultz.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná počas svojej piatkovej návštevy závodu Agro Tami v Nitre vyzdvihla úsilie slovenských investorov pozdvihnúť fabriku. Ako povedala, keď bol majiteľom tejto firmy zahraničný investor, zobral zo závodu to najlepšie a odviezol to preč.

„Zobral so sebou technológiu, ktorou sa robili tzv. nášľahy, šľahané výrobky a aj celú technológiu na sušenie kravského mlieka, nechal tu len dlžoby. Česť slovenským investorom, že boli ochotní investovať a postavili fabriku na nohy,“ skonštatovala.

Mesačne vyrobia milióny jogurtov

Spoločnosť Agro Tami denne spracováva 300-tisíc litrov slovenského mlieka. Mesačne vyrobí viac jogurtov, ako má Slovensko obyvateľov – aktuálne je to okolo šesť miliónov kusov, pričom kapacita ich výroby je ešte vyššia.

Okrem toho vyprodukuje 380 ton nátierok, syry, čerstvé a trvanlivé mlieko, sladké a kyslé smotany, tvaroh, maslo, dezerty, šľahačky. Celkovo vyrába okolo 240 produktov, a to pod vlastnou značkou, ako aj pre značky obchodných reťazcov. V roku 2018 spoločnosť otvorila prevádzku na výrobu plesnivých, tvrdých a parených syrov a bryndze v Senici. V roku 2019 rozšírila v Nitre linku na spracovanie mlieka.

V nitrianskom závode pracuje viac ako 200 zamestnancov. Peter Schultz hovorí, že nájsť pracovníkov do mliekárenstva nie je jednoduché. „Vypomáhame si brigádnikmi, no máme aj dlhoročných pracovníkov, ktorí to robia 20 – 30 rokov, napriek všetkým podmienkam,“ povedal.

Nátierky chutili aj Číňanom

Prvoradou ambíciou spoločnosti je podľa jeho slov dodávať výrobky na slovenský trh a vytesniť čo možno najviac zahraničné produkty. Priestor však vidí aj v exporte.

„Minulý mesiac sme sa vrátili z výstavy v Číne. Číňanom chutili nátierky rastlinného alebo smotanového pôvodu a myslím si, že toto bude cesta do budúcnosti,“ povedal generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milan Lapšanský.

Agrorezort pripravuje pomoc pre potravinárov, ktorá by im mala priniesť zníženie výrobných nákladov. „Sme v štádiu rokovania s Bruselom. Notifikovať štátnu schému na zelenú naftu potravinársku nie je jednoduché. Nebude to na priame investície, pretože to by bola nekalá štátna pomoc, ale bude to možno na šetrenie energií, pohonných hmôt,“ povedala ministerka Matečná.

Notifikovaná schéma by mala byť pripravená v roku 2020. „Potravinári dostanú peniaze aj tento rok a budúci rok už cez notifikovanú schému, ktorá bude odsúhlasená Bruselom aj Protimonopolným úradom SR,“ dodala.

Stúpajúca produkcia mlieka

Priemerná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa v SR v roku 2018 dosiahla 176,1 kilogramu. Ide o medziročný nárast o 1,5 kilogramu.

Stále je to však o takmer 44 kilogramov menej, ako je odporúčaná spotreba obyvateľa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá odporúča pre zdravie spotrebiteľovi skonzumovať aspoň 220 kilogramov mlieka a mliečnych výrobkov za rok.

Slovensko ročne vyrobí viac ako 930-tisíc ton surového kravského mlieka. Chováme 124-tisíc dojníc, ktoré vykazujú stúpajúcu produkciu mlieka na jednu dojnicu. Priemerná úžitkovosť mlieka na dojnicu aktuálne dosahuje úroveň 7 200 litrov.

Rezort pôdohospodárstva podporuje zvýšenie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov aj prostredníctvom programu Školské mlieko, ovocie a zelenina, do ktorého je zapojených viac ako 2 300 škôl.

Agro Tami organizuje pre školákov návštevy družstiev, aby deti videli, odkiaľ pochádza mlieko a ako sa vyrába. „Je smutné, že deti na základných školách nemajú o takýchto veciach ani poňatia,“ podotkol Schultz. Ministerka deťom odporúča konzumovať mlieko s vyšším obsahom tuku, keďže v mlieku sú aj vitamíny rozpustné v tukoch.