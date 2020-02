Množstvo Slovákov by uvítalo zvýšenie bezzásahovej zóny v slovenskej prírode

Desaťpercentnú bezzásahovú zónu by v slovenskej prírode uvítalo 82 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala od 15. do 22. januára na vzorke 1 013 respondentov. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk.

Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: „V súčasnej dobe sú na Slovensku prírodné rezervácie, v ktorých sa vôbec neťaží, nepoľuje, nepoužívajú sa chemické látky a ani iným spôsobom sa nezasahuje, na rozlohe jedného percenta územia Slovenska. Súhlasili by ste so zvýšením tejto rozlohy na desať percent územia Slovenska, alebo nie?“ 82 percent respondentov odpovedalo kladne. S rozšírením bezzásahovej zóny nesúhlasilo 12 percent respondentov. Zvyšných šesť percent opýtaných na otázku nevedelo odpovedať.

V porovnaní s posledným prieskumom z decembra minulého roka mierne narástol podiel tých, ktorí by súhlasili so zväčšením rozlohy prírodných rezervácií na Slovensku, konkrétne o tri percentuálne body.

Myšlienku zväčšenia bezzásahovej zóny na Slovensku podporujú viaceré organizácie zamerané na ochranu prírody. Iniciatíva My sme les dlhodobo požaduje od vlády zavedenie zóny bež možných zásahov vo všetkých národných parkoch, ktoré predstavujú približne päť percent územia Slovenska.