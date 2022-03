Na budovanie kompostární pôjde viac peňazí, ministerstvo chce zdravšie a čistejšie Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zvyšuje objem financií na podporu projektov zameraných na budovanie nových a rozširovanie kapacít existujúcich zariadení na aeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Navýšenie prostriedkov zo zdrojov EÚ

Týka sa to predovšetkým kompostární na spracovanie zeleného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov, ale tiež kuchynského odpadu z domácností a s tým súvisiacu hygienizáciu odpadov. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie rezortu životného prostredia.

Ministerstvo zverejnilo usmernenie číslo 3 k výzve číslo 56 z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Týmto usmernením sa navýšili finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu z pôvodných 30,5 milióna eur až na 45,5 milióna eur. Spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním z prostriedkov prijímateľov by sa tak celkové investície do zhodnocovania BRKO mohli vyšplhať až na 48 miliónov eur. V prípade vysokého počtu kvalitných projektov od žiadateľov môže MŽP túto sumu ešte navýšiť.

Cieľom je zdravšie a čistejšie Slovensko

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť obce, združenia obcí, právnické osoby oprávnené na nakladanie s odpadom, ktoré sú v 100-percentnom vlastníctve obcí. Ďalej tiež príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100-percentom vlastníctve obcí alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, respektívne subjekty v 100-percentom vlastníctve obcí.

Rezort pokračuje v úpravách a navyšovaní alokácií vo výzvach z OP KŽP, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie Slovensko. Ministerstvo koncom januára zvýšilo objem finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov na 10 miliónov eur a v závere minulého roku zvýšilo objem finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov na 72,4 milióna eur.