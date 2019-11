Na obnovu Kukučínovej ulice v Trnave doplatia desiatky veľkých stromov, problémom sú korene

Na obnovu Kukučínovej ulice v Trnave doplatí až 27 veľkých stromov, aj keď radnica dostala pôvodne povolenie len na výrub pätnástich javorov, briez a smrekov. Obec Zavar žiadosť o výrub ďalších javorov zamietla, rúbať sa však aj tak budú. Nesúhlas obyvateľov ulice s výrubom bol jedným z dôvodov, prečo sa rekonštrukcia cesty a chodníkov niekoľko rokov odkladala.

„Po presnom geodetickom zameraní na mieste sa ukázalo, že nové stavebné konštrukcie značne narušia koreňovú sústavu dvanástich stromov. Mesto preto zastavilo ďalšie práce a požiadalo o posúdenie situácie arboristov. Z ich znaleckého posudku vyplýva, že jediným racionálnym riešením je výrub skúmaných stromov a náhradná výsadba,“ informovala agentúru SITA Elena Ursínyová z Mestského úradu v Trnave.

Korene stromov by podľa nej zasahovali pod cestu a pred osadením obrubníkov by museli byť odstránené. „Pre náhradnú výsadbu budú vybrané odrastené stromy vhodné do mestského prostredia, ktoré dokážu pomerne rýchlo nahradiť chýbajúcu vysokú zeleň,“ dodala Ursínyová.

Mesto Trnava začalo s rekonštrukciou Kukučínovej ulice, ktorá sa nachádza mimo centra, v septembri. Súčasťou prác za 780-tisíc eur je okrem kompletnej obnovy cesty, chodníkov, verejného osvetlenia a plôch zelene aj vybudovanie okružnej križovatky v dotyku so Slnečnou ulicou. Spoločnosť Cesty Nitra mala pôvodne s prácami skončiť začiatkom decembra, problém so stromami termín dokončenia oddiali až do polovice apríla budúceho roku.