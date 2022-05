Na Podpoľaní kvitne obchod s fotografovaním divej zveri, za jednu fotku medveďa si pýtajú 120 eur

Ministerstvo životného prostredia SR chce pre útoky medveďov legislatívne upraviť nelegálne vnadenie a prikrmovanie divej zveri. Na Podpoľaní (okres Detva a Zvolen) totiž prekvitá podnikanie s fotografovaním divej zveri, čo potvrdzujú fotopasce v danej lokalite a kosti zvierat, ktoré slúžia ako návnada pre šelmy.

To spôsobuje nebezpečné strety ľudí s medveďmi a inou zverou. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na tlačovej konferencii.

„Ministerstvo rezolútne bude žiadať pomoc a spoluprácu poslancov na tom, aby sme legislatívne zastavili toto zneužívanie vnadenia. Prikrmovanie je možné pri zvieratách, ktoré sú ohrozené, ale to dnes nie sú ani srny, ani jelene, ani divé svine. Tie zvieratá majú vysoké stavy a prikrmovanie sa predpokladá iba počas zimy a v prípade nedostatku stravy v prírode,“ priblížil minister.

Hrozia aj personálne zmeny

So starostami obcí v tomto regióne sa envirorezort dohodol na tom, že jeho pracovníci navštívia danú lokalitu. Starostovia podľa ministra Budaja nemajú v záujme znížiť stavy medveďa hnedého. Budaj rovnako uviedol, že nemal včasné informácie o situácii na Podpoľaní.

Niektorí pracovníci konkrétnych chránených území podľa jeho názoru môžu byť zároveň priamo zapojení do vnadenia a fotografovania divej zveri. Pokiaľ sa to potvrdí, minister sľubuje na daných postoch personálne zmeny.

„Naozaj som nedostal žiadne upozornenie z tejto úrovne, že by situácia bola tak zneužívaná, že sa medvede lákajú na fotografovanie a že sa za to berie 120 eur za jedného medveďa. Zároveň podčiarkujem, že proti fotografovaniu divej zveri nemožno namietať, ale musí sa robiť pod odborným dohľadom, mať všetky bezpečnostné parametre a zákon zatiaľ na tento druh podnikania vôbec nemyslí,“ dodal Budaj.

Úpravy v odpadovom hospodárstve

Ministerstvo preto pripravilo podporu obciam, ktorých sa daný problém dotýka.

„Budeme spolu s nimi pripravovať a financovať odpadové hospodárstvo, ktoré zastaví neporiadok alebo obmedzí tie dôvody, keď divá zver schádza z hôr pre neporiadok v odpadovom hospodárstve. Chceme im poskytnúť jednotné odpadové pravidlá, aj financovať jednotlivé odpadové nádoby a techniku,“ vysvetlil minister. V súčasnosti je v dotyku s medveďom hnedým 365 obcí alebo ich časti a cieľom rezortu je zaistiť bezpečnosť obyvateľov týchto obcí.

Potrebné je aj kvalitné osvetlenie

Okrem odpadového hospodárstva chce envirorezort iniciovať program kvalitného osvetlenia, keďže v mnohých týchto obciach je osvetlenie zastaralé a neekologické.

„Chceme v obciach zabezpečiť najmä to, aby miesta, kde sú odpadové nádoby, boli kvalitne osvetlené a aby aj týmto osvetlením sa bránilo kolíziám medzi šelmami a človekom,“ vysvetlil minister. To podľa jeho názoru otvorí otázku aj ďalších technologických riešení. Na tento účel počíta ministerstvo so zhruba 50 miliónmi eur.