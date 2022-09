Na revitalizáciu vodných tokov bude vyčlenených viac než 60 miliónov eur, financie pôjdu z Plánu obnovy SR

S revitalizáciou vodných tokov pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý na tento účel vyčlenil viac ako 62 mil. eur. Obnovou by malo prejsť 97 kilometrov vodných tokov v povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do roku 2026, prvých 48 kilometrov do júna 2024. Prvou revitalizáciou si prejde 17 kilometrový úsek rieky Morava. Na tomto projekte spolupracuje MŽP SR spolu s tým rakúskym.Informovalo o tom v tlačovej správe MŽP.

Obdobia sucha

Medzi ďalšie pripravované projekty patria vnútro-korytové rampy na Ciroche v meste Snina, na rieke Poprad pod Svitom, Bodve v Moldave nad Bodvou, meandrujúca vnútro-korytová bystrinná rampa na rieke Nitra na hati v Jelšovciach a vnútro-korytová bazénová rampa na hati v Nitre.

Počas 20. storočia vznikli na Slovensku umelo napriamené korytá v záujme protipovodňovej ochrany. Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču tieto kroky neúmyselne pomohli prehĺbiť iný problém. „Umelé napriamenie riek zrýchlilo odtok vody z územia. Vďaka globálnej klimatickej kríze však Slovensko tento rok čelilo v letnom období bezprecedentnému suchu. Ukázalo sa tak, že v skutočnosti potrebujeme spomaľovať odtok vody a zadržiavať ju v území. Oslobodzovaním slovenských riek tak vraciame vodu späť do krajiny. Okrem toho envirorezort pripravuje novelu Vodného zákona s ambíciou odstrániť legislatívne a administratívne prekážky spomaľujúce vykonávanie revitalizácie vodných tokov,“ povedal štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

Rudava s pôvodným tvarom koryta

Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu 2,2 kilometra dlhého úseku na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti zregulovaná do podoby umelého napriameného kanála. Po piatich rokoch úsilia rieka nadobúda pôvodný tvar s oblúkovými zatáčkami. Na projekte sa realizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré vyčlenilo z Plánu obnovy odolnosti financie na revitalizáciu takmer 100 kilometrov riek do roku 2026.

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vypracovali štúdiu, ktorá bola podkladom pre vykonanie samotnej revitalizácie. Strategickým partnerom projektu je Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý navrhol najvhodnejší úsek toku pre revitalizáciu. Projekt bol zahájený 1. septembra 2017 a ukončený 31. augusta tohto roku.