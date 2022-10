Na skvalitnenie života v pohraničí a podporu turizmu pôjde 130 miliónov eur, o peniaze sa môžu malí a strední podnikatelia

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová spolu s poľským ministrom fondov a regionálnej politiky Grzegorzom Pudom v stredu v poľskom meste Bielsko-Biała odštartovali program cezhraničnej spolupráce Interreg PL – SK na nové programové obdobie 2021 – 2027.

Kvalitnejší život v pohraničí

Z celkového balíka 130 miliónov eur sa budú podľa Remišovej podporovať najmä spoločné projekty na ochranu prírody a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ktoré sú základom pre rozvoj turizmu a miestnej ekonomiky v pohraničnom regióne.

V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Na podporu cezhraničnej spolupráce a zlepšovanie života ľudí v pohraničí máme aj európske programy Interreg. Iba pred niekoľkými dňami Európska komisia schválila program spolupráce Slovenska a Poľska na nové programové obdobie, ktorý sme dnes spolu s ministrom Pudom, odštartovali,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová na otváracej konferencii programu Interrreg.

Prvé výzvy z programu Interreg VI-A Poľsko – Slovensko by mali byť vyhlásené ešte do konca tohto roka a podľa Remišovej pôjdu na podporu opatrení na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest.

Investície do turizmu

Tradičným nástrojom podpory bude Fond malých projektov, ktorý dáva možnosť efektívne reagovať na malé výzvy v regiónoch a podporovať spoluprácu. Po prvýkrát bude v programe umožnené zapojiť sa do projektov aj malým a stredným podnikateľom, ktorí majú podľa ministerky potenciál pre rozvoj pohraničia.

Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.

„Život v pohraničí sa za uplynulé roky vďaka programom Interreg výrazne zmenil. Vďaka investíciám do turizmu, cyklociest, služieb a kultúry majú obyvatelia i návštevníci pohraničia oveľa viac možností ako príjemne a zmysluplne tráviť voľný čas, nové projekty prinášajú nové pracovné miesta aj možnosti vzdelávania a spoznávania sa so susedmi spoza hraníc,“ uviedla vicepremiérka.

Najúspešnejší eurofondový program

Z programu Interreg PL-SK, ktorý patrí k najúspešnejším eurofondovým programom, sa podporilo viac ako 90 štandardných projektov a viac ako 450 mikroprojektov.

Vybudovaných a označených bolo až 2 700 km cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné chodníky, turistické trasy, cyklotrasy), obnovilo sa 400 objektov kultúrneho a prírodného dedičstva a zmodernizovalo 160 km ciest 2. a 3. triedy. Do vzdelávacích aktivít a školení sa v pohraničí zapojilo viac ako 17 000 účastníkov.

Európska komisia okrem programu Interreg VI-A Poľsko – Slovensko schválila na nové obdobie aj program Interreg SK-CZ s rozpočtom vo výške 107 miliónov eur. Schválenie programov cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Maďarskom a program NEXT, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, sa očakáva v najbližších týždňoch.