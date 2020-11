Na Slovensku niektoré bociany zostávajú aj počas zimy. Je to bežné, upokojujú ochranári ľudí

Na Slovensku pribúdajú bociany, ktoré neodlietajú na zimu do Afriky. Na svojom webe to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP SR). Tá zaznamenáva v poslednom období zvýšený počet telefonátov, v ktorých ľudia žiadajú štátnych ochranárov o záchranu jedincov bociana bieleho.

Štátni ochranári však upozorňujú, že zimný výskyt bocianov na Slovensku nie je ojedinelý a pokiaľ je bocian v dobrej kondícii a schopný letu, nie je dôvod volať na pohotovostnú linku.

„Treba si uvedomiť, že sa jedná o vtáčí druh, ktorý sa riadi zákonmi prírody a my ľudia nemáme právo ich obmedzovať v ich rozhodnutí zotrvať aj počas zimy na našom území. Nie je to nič nové, každoročne zimujú bociany v Európe na viacerých miestach a pokiaľ lietajú a lovia, sú to samostatné živé tvory,“ povedal expert na bociany Miroslav Fulín zo Základnej organizácie SZOPK Bocian.

Hlásenia o pozorovaní bocianov dostávajú štátni ochranári napríklad z okolia obcí Buzica (okres Košice-okolie), Rimavské Janovce (okres Rimavská Sobota) a Ulič (okres Snina) či národných parkov Poloniny a Slovenský kras. ŠOP SR vyzýva ľudí, aby nahlasovali iba prípady bocianov, ktorí sú v krajnej núdzi a potrebujú pomoc jej pracovníkov.