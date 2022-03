Na Slovensku sa ročne predá miliarda PET fliaš, ministerstvo dáva odporúčania na ich obmedzenie

Na Slovensku sa ročne predá zhruba miliarda PET fliaš. Doba ich rozkladu je 500 rokov. Rezort preto uvádza tipy, ako obmedziť tvorbu odpadu pri konzumácii nápojov, ktoré sú súčasťou marcovej výzvy s názvom Zatoč s odpadom. Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na sociálnej sieti.

MŽP SR odporúča kupovať mlieko v mliečnom automate, malinovku čapovať do skleneného pohára, piť vodu ochutenú bylinkami či citrónom, konzumovať kávu so sebou alebo do vlastného termohrnčeka a tiež odmietnuť plastové slamky v reštaurácii.