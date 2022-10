Na Slovensku vzniknú krajské a obvodné úrady životného prostredia, Budajovo ministerstvo si sľubuje lepšie riadenie

Od začiatku júla budúceho roka by mali na Slovensku vzniknúť krajské a obvodné úrady životného prostredia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, ktorý rezort životného prostredia predložil do pripomienkového konania. Vytvorením špecializovanej štátnej správy na úseku životného prostredia sa majú riešiť existujúce nedostatky systému výkonu miestnej štátnej správy v oblasti životného prostredia.

„Výsledkom tohto procesu bude lepšie vecné riadenie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, lepšia rozhodovacia činnosť a rýchlejšia a efektívnejšia štátna správa,“ uviedlo ministerstvo. Tento krok sa dosiahne odčlenením existujúcich odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, ktoré vykonávajú pôsobnosť v rámci rezortu Ministerstva vnútra SR a vytvorením špecializovanej miestnej štátnej správy v gescii Ministerstva životného prostredia SR.