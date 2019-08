Na slovenský trh sa dostal nový tuk na pečenie, ktorý je ľahší a bez trans mastných kyselín

Slováci už budú môcť piecť aj s tukom, ktorý neobsahuje škodlivé trans mastné kyseliny. Spoločnosť PALMA totiž uviedla na nitrianskej výstave Agrokomplex svoj nový tuk na pečenie bez spomínaných trans mastných kyselín a s obsahom mliečneho tuku a masla.

„Pod dvojročnej práci vývojového tímu uvádzame na trh rastlinný produkt s vysokým percentom mliečnej zložky. Aktuálne sa totiž v ponuke nachádzajú len produkty rastlinného základu s arómou masla,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ spoločnosti PALMA Bratislava Martin Varga.

Nový tuk na pečenie má slovenský pôvod a okrem zloženia aj fyzikálno-mechanické prednosti. „Je mäkší, ľahšie sa spracováva, dokáže zabezpečiť jemnosť a vláčnosť cesta,“ konkretizoval Varga. Výrobné linky by mal nový tuk na pečenie opustiť v septembri tohto roka a následne by mal byť spotrebiteľom distribuovaný do maloobchodnej siete.

Spoločnosť PALMA je najväčšou spoločnosťou v tukovom priemysle v Slovenskej republike. Predmetom činnosti spoločnosti je výskum, vývoj a obchodovanie s olejmi, rastlinnými nátierkami, tukmi na pečenie, detskou a domácou kozmetikou.