Na súde v kauze Slanské lesy mala vypovedať právnička Sopková, ale bolo by to protizákonné

Na banskobystrickom krajskom súde v pondelok pokračovalo hlavné pojednávanie vo viac ako 22 rokov starej kauze známej ako Slanské lesy. V prípade, ktorý sa týka pozemkov v pôvodnej hodnote za viac ako 41 miliónov eur, čelia obžalobe podnikateľ Milan I., bývalý riaditeľ správy katastra Pavol P. a notár Ferdinand O.

Právnička pozná celý priebeh dokazovania

Na pojednávaní mala byť na základe príkazu Najvyššieho súdu SR (NS SR) ako svedkyňa vypočutá právna zástupkyňa poškodenej strany Lesov SR a Slovenského pozemkového fondu Irena Sopková. To však súd vzhľadom na jej upozornenie neumožnil, lebo je to v rozpore so zákonom.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry je takýto pokyn NS SR nevykonateľný v štádiu pred záverečnými rečami, lebo právna zástupkyňa pozná celý priebeh dokazovania.

Na výzvu predsedu senátu jeden z obvinených navrhol ďalšie dokazovanie, na základe ktorého predseda senátu odročil pojednávanie na 12. október s tým, že v prípade zamietnutia navrhnutého dokazovania majú zaznieť záverečné reči.

Senát chce vec uzavrieť

Sudca na záver konštatoval, že senát má záujem túto vec uzavrieť, je však pravdepodobné, že tá po prípadnom odvolaní niektorej zo strán pôjde pred tretí senát Najvyššieho súdu SR. Na banskobystrický Krajský súd sa kauza Slanské lesy vrátila na ďalšie konanie a rozhodnutie po tom, ako senát NS SR v novembri minulého roku zrušil napadnuté uznesenie.

Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v kauze Slanské lesy v apríli 2019 uznal za vinných z trestných činov podvodu a falšovania verejných listín v spolupáchateľstve dvoch z trojice obžalovaných. Podnikateľovi Milanovi I. z Trebišova uložil trest dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky, bývalý riaditeľ Správy katastra v Trebišove Pavol P. dostal jeden rok s odkladom na jeden rok.

Notára Ferdinanda O. z Veľkých Kapušian spod obžaloby súd oslobodil. Prokurátorka, ktorá požadovala uznanie viny u všetkých obžalovaných, sa proti verdiktu odvolala hneď po vyhlásení rozsudku. Išlo pritom o druhý verdikt vo veci, prvý padol vo februári 2015. Po odvolaniach prokurátorky a obžalovaných však najvyšší súd vrátil vec na doplnenie dokazovania.