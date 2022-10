Na súde vypovedá v prípade Dobytkár kajúcnik Kodada, priznal blízke kontakty na obžalovaných

aktualizované 24. októbra 13:05

Korupčná kauza známa ako Dobytkár v pondelok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje výpoveďou svedka a kajúcnika, bývalého šéfa jednej zo sekcií na ministerstve pôdohospodárstva Mareka Kodadu.

Obžalovaný na úvod popísal svoj vzťah k obžalovaným, pričom o bývalom generálnom riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jurajovi Kožuchovi sa vyjadril ako o najbližšom priateľovi.

Pracovne i osobne pozná dlho aj Ľubomíra Kropila, Martina Kvietika, Ľubomíra Partiku. O Norbertovi Bödörovi uviedol, že ho pozná len sprostredkovane, ale nebol s ním v kontakte. Na hlavnom pojednávaní chýba polovica obžalovaných, ktorí sa ospravedlnili a zastupujú ich advokáti.

Odovzdávanie peňazí podľa kľúča

„Moja úloha bola, aby som bol nárazník medzi Jurajom K. a lobistami, aby títo nechodili priamo za ním,“ uviedol obžalovaný s tým, že po schválení rozhodnutí mu Ľubomír Kropila odovzdal finančné prostriedky a on ich následne „distribuoval podľa kľúča, ktorý bol určený“. Popísal podrobne ako odovzdával financie Martinovi Kvietikovi, ktorý bol podľa neho po roku 2018 pri tom veľmi obozretný.

„Dosť už bolo tých lží,“ vykríkol počas výpovede svedka obžalovaný Juraj Kožuch, proti ktorému svedok vypovedá. Kodada ďalej odpovedá na otázky prokurátora, pričom potvrdil, že na stretnutí Kvietik a Kožuch riešili aj „podčiarové“ projekty na PPA. Svedok tiež uviedol, že Martina Kvietika vnímal ako straníckeho gestora Slovenskej národnej strany.

Opísal distribúciu úplatkov

„Od Ľubomíra K. som prevzal približne 1,5 milióna eur, väčšinou v hotovosti. On mal taký zoznam svojich projektov a vždy keď mal nejakú okrúhlu sumu, tak mi ju odovzdal. Ja som to odovzdal Martinovi K. do týždňa, ale niekedy aj v ten istý deň. U Juraja K. bol väčší časový odstup, jeho finančné prostriedky nezaujímali od koho pochádzali, lebo mi dôveroval,“ popisuje distribúciu úplatkov s tým, že porovnateľná suma, k akej sa priznal on – teda 400-tisíc až 450-tisíc eur, smerovala v rokoch 2018 až 2019 smerovala aj k Jurajovi Kožuchovi.

Slovo kajúcnika proti 143 svedkom

Podľa advokáta obžalovaného Juraja Kožucha kajúcnik Kodada ako jediný na rozdiel od 143 svedkov vypovedá proti bývalému šéfovi PPA Jurajovi Kožuchovi.

„V právnom štáte je nemožné, aby sa vyšetrovanie spoliehalo výhradne len na výpoveď jediného kajúcnika,“ povedal advokát Roman Balco, podľa ktorého sa ukazuje, že sám svedok Kodada mohol byť hlavou rozsiahlej trestnej činnosti, spočívajúcej vo „vypaľovaní“ žiadateľov o finančný príspevok z PPA.

Výpoveď pod nátlakom

Čiastočne na predošlých pojednávaniach priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, respektíve podplácania hlavný obžalovaný veterinár Ľubomír Kropil.

Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Obžalovaný sa obhajoval tým, že prostredníctvom svojej firmy pomáhal vypracovávať žiadosti na PPA. Kropil vo svojej výpovedi tiež konštatoval, že svoje výpovede v rámci prípravného konania urobil pod nátlakom vo väzbe a v zlom zdravotnom stave.

Vypovedali už aj Martin Kvietik a Ľubomír Partika, pričom obaja popreli skutky, z ktorých sú obžalovaní. Svoju vinu vo výpovedi poprel aj podnikateľ Peter Kuba, ktorý uviedol, že suma, ktorú mal legalizovať, je vymyslený blud a bankové transakcie podrobne objasnil. Spáchanie akéhokoľvek trestného činu vo výpovedi poprel aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Úplatkárstvo a pranie špinavých peňazí

Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas. Vyhlásenie obžalovaného Miklasa o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste, pričom nevylúčil vypočutie tohto obžalovaného.

Väčšina ďalších obžalovaných vinu poprela alebo sa odmietla vyjadriť. Jedna z obžalovaných právnických osôb bola súdom vyňatá na samostatné konanie. Počas dvoch pojednávacích dní vo februári a v marci prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu pozostávajúcu z popisu 95 prevažne korupčných skutkov.

Osem fyzických a päť právnických osôb obžaloval prokurátor hlavne zo zločinov prijímania úplatku, z obzvlášť závažných zločinov legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zo spolupáchateľstva.

ÚŠP podal v tomto prípade obžalobu ešte v auguste minulého roka na osem fyzických osôb a päť právnických osôb. Konkrétne v kauze korupcie spojenej s PPA čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, podnikateľ Peter Kuba, bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil, právnik Milan Kopriva a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas.

Najväčšia korupčná kauza s agrodotáciami

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v auguste minulého roka povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán. Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán.

Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V obidvoch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.

Dôkazná situácia je podľa Lipšica v tomto prípade silná. Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc po podaní obžaloby uviedol, že u piatich obžalovaných osôb v prípade uznania viny hrozí prepadnutie majetku. Doplnil, že niektorým hrozia vysoké tresty, ktoré sa blížia k hranici 20 rokov väzenia.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ukončil vyšetrovanie kauzy Dobytkár v júli 2021. Polícia počas vyšetrovania zdokumentovala 95 skutkov. Vyšetrovateľ zároveň vyčlenil obvineného bývalého riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Mareka Kodada na samostatné konanie.