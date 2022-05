Na Vtáčom ostrove na Dunaji narátali ornitológovia viac než päťtisíc párov čajok smejivých

Na Vtáčom ostrove na Dunaji zahniezdilo viac ako päťtisíc párov čajok smejivých. Vyplýva to z ich sčítania, ktoré prebehlo v sobotu 30. apríla. Ide o najväčší počet od vzniku ostrova.

V roku 2005 pritom hrozil kolónii zánik. Ostrov bol v tom čase zarastený inváznymi drevinami a kolónie sa tiesnili na zvyšku nezarasteného ostrova. Populácia sa rozrástla aj vďaka práci dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ostrov kosiť.

Ornitológovia zrátali aj 326 párov čajok čiernohlavých. Inde na Slovensku táto vzácna čajka hniezdi jednotlivo.

Tiež narátali 32 párov rybárov riečnych, ale aj páry vzácnych hrdzaviek potápavých. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Možno môžu vyzerať tieto počty vysoké, avšak to nijak neznižuje dôležitosť ochrany druhu. Podobne veľká kolónia na Slovensku je už len na vodnej nádrži Sĺňava (viac ako tritisíc párov) a tým výpočet väčších kolónii čajok smejivých na Slovensku končí. Ak by zanikla kolónia na Vtáčom ostrove na Dunaji, tak má problém takmer polovica slovenskej populácie čajok smejivých. Spôsob hniezdenia v kolóniách na jednej strane predstavuje ochranu čajok pred predátormi, no na druhej tento spôsob je rizikom pre celú populáciu ak je stav biotopov nevhodný,“ uvádzajú ornitológovia.