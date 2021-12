Na východe zimuje bocian biely, podľa ochranárov nejde o ojedinelý jav

V chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Latorica zimuje bocian biely. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) uvádza, že nejde o ojedinelý jav. Informuje o tom web CHKO Latorica.

Na základe upozornení na to, že na území CHKO Latorica sa nachádza bocian biely ŠOP SR podotýka, že jedinec nemusí byť v ohrození a vyžadovať si ľudskú pomoc. V minulosti boli totiž zaznamenané prípady, keď bocian biely prečkal zimu na Slovensku.

„Treba si uvedomiť, že ide o vtáčí druh, ktorý sa riadi zákonmi prírody a my ľudia nemáme právo ich obmedzovať v ich rozhodnutí zotrvať aj počas zimy na našom území. Nie je to nič nové, každoročne zimujú bociany v Európe na viacerých miestach a pokiaľ lietajú a lovia, sú to samostatné živé tvory,“ skonštatoval ornitológ a popredný odborník na bociany Miroslav Fulín z organizácie SZOPK Bocian.

Hlásenia prichádzali z okolia obce Buzica (okres Košice-okolie), Rimavské Janovce (okres Rimavská Sobota) a Ulič (okres Snina) či zo Správy Národného parku Poloniny a Slovenský kras.