Na západnom Slovensku sa našli ďalšie otrávené dravce, podľa ochranárov išlo o úmyselný skutok

Na Záhorí našli počas uplynulého víkendu ďalšie otrávené dravce. Tentokrát išlo o vzácne haje červené a kaňu močiarnu. Spoločenskú hodnotu chránených druhov vyčíslili na 186-tisíc eur, keďže úhyny boli v chránenom území. Polícia v súčasnosti vedie vyšetrovanie s cieľom odhaliť páchateľa trestného činu. Informoval o tom Tomáš Veselovský z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„Úmyselné otravy dravých vtákov sú vážnym problémom z viacerých hľadísk. Na jednej strane pri nich nezmyselne hynú naše najvzácnejšie druhy dravcov ako sú haja červená, orol kráľovský a orliak morský. Zároveň sú otrávené návnady nebezpečné aj pre ľudí a spoločenské zvieratá. Najčastejšie používané jedy sa do organizmu vstrebávajú všetkými cestami, vdýchnutím, požitím, aj cez pokožku a sliznice. Môže sa stať, že s návnadou príde do kontaktu pes počas venčenia v prírode. Nástup otravy je rýchly, prvé výrazné príznaky prichádzajú do pár minút. Jed sa môže preniesť spolu s jeho slinami a výlučkami aj na majiteľa, ktorý sa psa snaží zachrániť,“ vysvetlil Veselovský.

Nešlo o náhodný skutok

Podľa Borisa Maderiča z tímu Life Eurokite nešlo o náhodný skutok z nedbanlivosti. Páchateľ podľa jeho slov úmyselne vyložil otrávenú mäsitú návnadu do voľnej krajiny s cieľom otráviť predátorov.

„Dokumentovanie miesta nálezu na Záhorí sa natiahlo do neskorých nočných hodín. Počas nasledujúceho dňa sme v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a príslušníkmi polície z Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, s využitím technických prostriedkov, dôkladne skontrolovali široké okolie. Dravce totiž môžu uhynúť aj stovky metrov od otrávenej návnady,“ upresnil Maderič.

Uhynutých jedincov odfoťte

Aj najnovší prípad dokazuje, že verejnosť zohráva pri ochrane dravcov kľúčovú rolu. Veselovský pripomína, že ľudia by mali spozornieť, ak nájdu uhynutého dravca ležiaceho na bruchu s poloroztiahnutými krídlami, kŕčovito zovretými pazúrmi, kúskami mäsa v zobáku, alebo v blízkosti mäsitej návnady. Častým indikátorom otravy býva aj uhynutý hmyz v tesnej blízkosti nájdeného jedinca.

Uhynutých jedincov je potrebné odfotiť a nedotýkať sa ich. Dôležité je tiež poznačiť si súradnice miesta nálezu a kontaktovať príslušné úrady. V prípade nálezu viacerých uhynutých chránených živočíchov, otrávených mäsových návnad, alebo v prípade, že verejnosť má informácie, ktoré môžu pomôcť k odhaleniu páchateľa, je potrebné túto skutočnosť oznámiť polícii na telefónnom čísle 158.