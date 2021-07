Nahnevaní chatári bojujú o prežitie, Turistický semafor sú len vyhodené peniaze a mal by sa zrušiť

Letnej turistickej sezóne vo Vysokých Tatrách aplikácia Turistický semafor veľmi nepomohla. Zhodujú sa na tom miestni chatári, ktorí hovoria v tejto súvislosti o chaose a slabej návštevnosti.

Poukazujú tiež na absenciu zahraničných turistov z dôvodu pôvodných opatrení, ktoré platili na hraniciach od začiatku júla. Pre niektorých z nich je táto sezóna bojom o prežitie. Spoločne o tom v stredu hovorili na stretnutí s novinármi v Poprade.

„Bojujeme o prežitie, pretože turistov je málo počas celého roka a ešte, aby sme toho nemali dosť, vznikajú takéto semafory, ktoré ľudí v princípe odrádzajú od toho, aby sa niekam vybrali,“ povedal chatár zo Zbojníckej chaty Miki Knižka. Z jeho pohľadu ide o nešťastné riešenie a zbytočnú investíciu.

Poukázal aj na to, že už v začiatku fungovania zaznamenal systém chybu. Veľká Studená dolina bola v turistickom semafore vyznačená červenou farbou, na turistickom chodníku však žiadni ľudia neboli. Ministerstvo životného prostredia to vysvetlilo technickou poruchou. Podľa Petra Petrasa z Rainerovej chaty by sa semafor mal zrušiť.

Lepšie by boli aj počítadlá

„Ukázalo sa, že tie údaje nie sú relevantné. Vyškrtnime semafor z našich cieľov a riaďme sa zdravým rozumom,“ povedal.

„Chápal by som, ak by boli v každej doline počítadlá, ktoré by rátali ľudí a bol by na to vymyslený systém, že ak je v doline viac ako dvetisíc ľudí alebo nejaké číslo, tak sa to začne meniť, ale na základe relevantných dát, nie na základe toho, že jeden človek sa postaví na Hrebienok a počíta ľudí, a za Hrebienkom sa to rozptýli do šiestich až siedmich smerov, to je absurdné,“ doplnil Knižka.

Viktor Beránek, chatár na Chate pod Rysmi, hovorí o rane cestovnému ruchu zo strany vlády. „Dostávam hromadu sms zo zahraničia o tom, že nezmyselné rozhodnutie slovenskej vlády im zabránilo prísť na Slovensko,“ uviedol.

Semafor prišiel v nevhodnej situácii

Po chaose na hraniciach prišiel podľa jeho slov semafor. „Táto sezóna je už pasé. Mohli sme sa aspoň nadýchnuť, mohli sme dva mesiace ako tak prežiť. Toto nás položilo na lopatky,“ poznamenal. Na chate mali v minulých rokoch návštevnosť počas lepších dní denne aj dvetisíc ľudí, teraz priemerne do stovky.

„V utorok ich prišlo napríklad 50. Od začiatku sezóny nám návštevnosť poklesla v priemere o dve tretiny,“ povedal. Chate tiež v porovnaní s rokom 2019 vlani poklesli tržby o dvadsať percent, v minulom roku o približne 30 percent. „Sme na polovici a slovenská klientela to vykryť nestačí,“ dodal.

Podľa Jána Ševčíka z Téryho chaty myšlienka semaforu nie je úplne zlá, no prišla v nevhodnej situácii. „Vládne strašná neistota, hranice sú zatvorené, ľudia nevedia, čo majú robiť, zahraničná klientela viazne. Možno turistický semafor nemá na to až taký vplyv, a je to len taký vrchol ľadovca,“ poznamenal s tým, že zmysel semaforu vidí skôr v najnavštevovanejšej rokline Suchá Belá v Slovenskom raji či pri ferratách.

Kritizoval tiež aktualizáciu údajov v semafore, ktorá sa realizuje o 10:00. To je podľa viacerých chatárov pre človeka, ktorý sa chce vybrať do hôr, dosť neskoro. Ševčík v závere naznačil, že aktuálnu sezónu v Tatrách by mohol napriek všetkému zachrániť ešte august, vyhliadky však podľa jeho slov zatiaľ nie sú dobré.

Semafor ponúka ľuďom alternatívu

Ministerstvo životného prostredia spustilo webovú aplikáciu Turistický semafor 10. júla. Cieľom je zaznamenať preťažené turistické destinácie, odľahčiť ich a ponúknuť turistom inú alternatívu zaujímavej lokality. Užívatelia, ktorí sa chystajú na návštevu prírody, tak môžu vidieť, aká je aktuálna návštevnosť v jednotlivých lokalitách.

Informácie im tak umožnia napríklad zmeniť svoje rozhodnutie a vybrať sa na menej vyťaženú lokalitu. Semafor triedi lokality na červené, oranžové a zelené, pričom v posledných uvedených sa nachádza iba malý počet turistov.

Semafor má len odporúčací charakter. Aplikáciu vyvinula Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Obsadenosť jednotlivých lokalít aktuálne určujú na niektorých miestach merače návštevnosti, inde farbu určujú strážcovia prírody.