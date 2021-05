Nastal Deň zúčtovania a prezidentka Čaputová pripomína, že sme pre rok 2021 vyčerpali všetky zdroje

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová si pripomenula takzvaný Deň zúčtovania (Overshoot day), podľa ktorého od 13. mája žijeme na ekologický dlh. Ako vysvetlila na svojom profile na sociálnej sieti, ľudstvo od tohto dátumu spotrebuje viac zdrojov, ako je príroda schopná vytvoriť počas roka.

„Zaujímavé je aj to, že sa tento deň z roka na rok stále približuje a to obdobie, keď nežijeme na dlh sa zmenšuje. Tento rok je to 13. máj, ale pre porovnanie napríklad s rokom 2000 to bol 23. september. Aj preto je dôležité, aby sme sa týmto dňom zaoberali a hlavne sa zaoberali naším prístupom k prírode,“ povedala prezidentka.

Kancelária prezidenta dala verejný záväzok vysadiť každoročne približne 1 300 stromov ako kompenzáciu za časť emisií, ktorých produkcii sa nedá vyhnúť. Zároveň sa chce do roku 2030 stať prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku.