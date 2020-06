Podľa iniciatívy Pomoc pre gastro je v súčasnosti ohrozených viac ako 10 000 pracovníkov v gastro biznise.

Návrat do čias pred koronou je ešte ťažší, ako podnikatelia v gastro biznise očakávali. Hlavným dôvodom je nedostatočná podpora a pomoc zo strany štátu, ale aj pokles návštevnosti podnikov či obavy zo zrušenia nedeľného predaja. Také sú zistenia prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro, do ktorého sa zapojilo 331 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok. Agentúru SITA o tom v utorok informovala hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.

Podnikatelia poslali výzvu ministrovi

Iniciatíva Pomoc pre gastro sa preto obracia s výzvou na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, aby ju prizval na rokovania, ktoré by mohli zastaviť predovšetkým prepúšťanie zamestnancov v tomto sektore.

„Zadlžujeme sa, počítame straty, pokiaľ sa nestane zázrak, budeme musieť prepustiť aj našich zamestnancov, ale štát akoby to ani nezaujímalo. Preto chceme vstúpiť do intenzívneho dialógu s vládou,“ povedala Natacha Pacal prevádzkovateľka siete NP Patisserie, Koliba, Fresh, jedna zo signatárok iniciatívy Pomoc pre gastro. Podľa iniciatívy Pomoc pre gastro je v súčasnosti ohrozených viac ako 10 000 pracovníkov v gastro biznise.

Opatrenia sú nedostatočné

Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že až 94 % prevádzok považuje opatrenia na reštart gastro biznisu za nedostatočné. Tri z desiatich gastro prevádzok nemohli kvôli dodržiavaniu hygienických opatrení otvoriť svoje zariadenia naplno. Až 45 % zariadení nedostalo finančnú podporu od štátu.

Ďalším dôležitým zistením je, že menej ako polovica reštaurácií má rovnakú návštevnosť ako pred koronakrízou. „Vyše dva mesiace čakali majitelia gastro prevádzok na uvoľnenie obmedzení, ktoré oklieštili ich podnikanie kvôli koronakríze takmer na minimum. Po otvorení terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok sa dočkali aj zrušenia limitu dvoch osôb pri jednom stole, ktorý výrazne znižoval návštevnosť podnikov. Z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro vyplynulo, že až 30 % prevádzok pre opatrenia nemohlo otvoriť svoje zariadenia naplno,“ uviedla Magdaléna Koreny.

Situácia je zúfalá

Nulové tržby a žiadny zisk sa podľa iniciatív podpísali pod zúfalú finančnú situáciu mnohých podnikateľov v gastro biznise. „Máme spätnú väzbu, že takmer polovica z nich sa nedočkala žiadnej finančnej podpory od štátu a 94 % prevádzok považuje opatrenia na reštart gastro biznisu za nedostatočné,“ doplnila Magdaléna Koreny.

Zákazníci podľa iniciatívy gastro biznis nezachránia. „Ani najväčší optimisti nedúfali, že po zrušení všetkých obmedzení sa gastro biznis dostane do stavu pred koronakrízou. Tomu zodpovedá aj zistenie, že 46 %, teda menej ako polovica gastro prevádzok má takú istú návštevnosť, ako pred koronakrízou a v takomto stave dokáže podnikať nasledujúce tri mesiace 50 % prevádzok, do konca roka len 25 % prevádzok. Ak by do platnosti vstúpil zákaz nedeľného predaja, negatívne by to ovplyvnilo až 21 % reštaurácií hlavne v nákupných centrách,“ dodala Magdaléna Koreny.