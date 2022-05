Fecko z OĽaNO navrhuje zakázať export tovarov do zahraničia, môže to ohroziť potravinovú bezpečnosť Slovenska

Zákaz vývozu komodít a potravín zo Slovenska by ohrozil potravinovú bezpečnosť, myslí si Róbert Kičina z Potravinárskej komory Slovenska. Podľa Kičinu by Slovensko nemalo dostatok potravín v tom prípade, ak by k rovnakému kroku pristúpili aj iné členské štátny Európskej únie.

Reagoval tak na návrh poslanca parlamentu Martina Fecka (OĽANO), ktorým chce obmedziť vývoz poľnohospodárskych komodít a potravín zo Slovenska. Daný návrh by mal byť zapracovaný do novely zákona o potravinách. Informoval o tom Kičina na tlačovej konferencii.

„Zákaz vývozu potravín a komodít zo Slovenska vnímame mimoriadne negatívne. Ide o riziko pre slovenských potravinárov, ale aj pre slovenskú bezpečnosť z hľadiska zásobovania potravín,“ uviedol Kičina s tým, že dôvodom je práve to, že Slovensko je otvorená ekonomika. Z hľadiska potravín dovážame 60 percent potravín, ktoré sa umiestňujú na slovenské pulty.

Zákaz vývozu ohrozí domácich potravinárov

Na Slovensku však podľa Kičinu máme mechanizmy na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, pričom potravinári nemajú informácie o tom, do akej miery boli zvážené aj tieto možnosti.

Konkrétne ide o Štátne hmotné rezervy a o zákon o hospodárskej mobilizácii, v rámci ktorých štát má prostriedky na to, aby oslovil vybraných potravinárov s cieľom riešiť potravinovú bezpečnosť.

„Európska únia funguje so spoločným európskym trhom, ktorý je otvorený a takéto protekcionistické opatrenia nemajú na tomto trhu opodstatnenie ani miesto,“ dodal Kičina.

Potravinári sa obávajú, že pokiaľ by štát zakázal export komodít a potravín zo Slovenska, zásadným spôsobom by vstúpil do fungovania slovenských firiem, čím by ohrozil ich reputáciu a dôveryhodnosť v očiach zahraničných partnerov.

Podnikatelia sú zaťažený byrokraciou

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová v tlačovej správe, ani samosprávy nesúhlasia s dodatočnými povinnosťami na nahlasovanie vývozu komodít zo Slovenska. Na jednej strane štát prijíma tzv. antibyrokratické balíčky, ktoré majú zbavovať podnikateľov zbytočnej administratívy, na druhej strane zavádza ďalšie povinnosti.

Ako príklad uvádza novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou chce štát zaviesť duplicitné ohlasovanie dovozu potravín z tretích krajín aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva, či povinnosť poučenia všetkých zamestnancov o požiadavkách na výrobu a manipuláciu s potravinami a o zásadách hygieny prevádzky, a to aj tých, ktorí nevykonávajú epidemiologicky závažné činnosti.

Potravinárom pribúdajú zbytočné povinnosti

Podľa prezidenta Potravinárskej komory Slovenska Daniela Poturnaya je neprijateľné, aby sa zavádzali pre potravinárov stále nové administratívne povinnosti.

„Vláda Slovenskej republiky, aj poslanci by mali brať ohľad na priority, ktoré si stanovili v Programovom vyhlásení vlády SR a to dodržiavanie legislatívneho procesu založeného na transparentnosti, na dôslednom posúdení a zhodnotení vplyvov, na účelnosti a na dodržiavaní princípu proporcionality, čo v danom prípade určite neplatí. Pokiaľ chceme udržať na Slovensku výrobcov potravín a zároveň ich motivovať, aby investovali do rozširovania výroby, zvyšovanie administratívy a zavedenie neistoty ohľadom možnosti nakladať so svojimi výrobkami je práve cesta opačným smerom,“ uzavrel Poturnay.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so žiadosťou o reakciu.