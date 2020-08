Drzý diviak okradol nudistu, Nemci spisujú petíciu za záchranu jeho života

Proti odstrelu divej svine, ktorá sa preslávila tým, že nudistovi ukradla igelitku s laptopom na pláži pri berlínskom jazere Teufelsee, sa postavilo tisíce ľudí. Petíciu za jej záchranu podpísalo už vyše osemtisíc Nemcov. Informuje o to nemecký denník Tag24.

Muž naháňal diviaka-zlodeja bez plaviek

Diviačica a jej dve mláďatá sa potulovali na začiatku augusta v okolí jazera na západe Berlína. Najprv zjedli jednému z návštevníkov pizzu schovanú v ruksaku, potom sa rozhodli zobrať si žltú igelitovú tašku.

Jej majiteľ, ktorý sa vtedy kúpal bez plaviek, si to všimol a keďže mal v taške laptop, začal diviaka prenasledovať, čo nesmierne pobavilo všetkých naokolo.

Berlínska lesná správa sa obáva, že tento diviak stratil plachosť a mohol by predstavovať riziko pre rekreantov a výletníkov. Pri hľadaní potravy so totiž medzi ľuďmi bežne prechádza.

Odstrel až krajná možnosť

Lesná správa uviedla, že o odstrele zatiaľ neuvažuje, no správanie diviaka pozorne sleduje a v prípade, že by sa stalo nebezpečné, prichádza do úvahy aj táto možnosť.

V reakcii vznikla na internete petícia s názvom zachráňte drzú, ale mierumilovnú divú sviňu z Teufelsee. Píše sa v nej, že pre obrovský mediálny záujem, ktorý tento prípad vyvolal, hrozí diviakovi odstrel.