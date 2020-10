Neregistrované chovy ošípaných môžu využiť bezplatnú amnestiu, pomôžu v boji proti africkému moru

Drobnochovatelia ošípaných by mali do 23. októbra využiť z dôvodu afrického moru ošípaných (AMO) bezplatnú amnestiu na registráciu svojich neregistrovaných chovov. Konštatoval to v pondelok na tlačovom brífingu minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský (OĽaNO).

„Nemáme prehľad o počte neregistrovaných chovov a tie sú veľkým problémom v súvislosti s AMO. Nevieme, ako tieto chovy dodržiavajú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. Práve preto využívame amnestiu. Vyzývam, a doslova prikazujem chovateľom, aby ju využili,“ povedal Mičovský.

Sebestačnosť Slovenska sa môže znížiť

Na Slovensku sa chová viac ako pol milióna ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 360 000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na úrovni len 37%.

„Na veľkých farmách je takmer nulové riziko nákazy. Problémom pre veľké farmy sú však práve neregistrované chovy. Prosím všetkých, aby boli zodpovední a využili amnestiu,“ doplnil Mičovský.

Celý postup registrácie nájde vlastník na web stránke plemenárskych služieb, kde si treba stiahnuť tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a potvrdené poslať na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat v Žiline.

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) dnes posiela list všetkým starostom na Slovensku, v ktorom ich vyzýva, aby informovali občanov.

Intenzívna kontrola chovov

V pondelok 26. októbra 2020 sa začne na Slovensku veľká celoslovenská intenzívna kontrola chovov ošípaných. „Nezaregistrovaným chovom hrozia pokuty až do výšky 3 500 eur a tiež likvidácia zvierat. Ak farmár nesplní podmienky biologickej bezpečnosti, kontrolóri vydajú opatrenie na odstránenie nedostatkov s krátkym termínom odstránenia. Nasleduje opakovaná kontrola. Ak nepríde k náprave, chov sa likviduje, resp. chovateľ si môže urobiť domácu zabíjačku, ale musí dať vyšetriť mäso na AMO,“ vysvetlil riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš.

V prípade výskytu AMO v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné. „Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a tiež dostáva pokutu za neregistrovaný chov,“ ozrejmil hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

K dnešnému dňu eviduje agrorezort 298 pozitívnych prípadov na AMO u diviakov a 28 prípadov v chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou.