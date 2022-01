Nižšia DPH na potraviny je podľa SPPK opatrením pre obchodné reťazce, nie pre obyvateľov

Nižšia DPH na potraviny je opatrením pre obchodné reťazce, nie pre obyvateľov, tvrdí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Podľa komory ide o politickú agendu, ktorej efekt bude v skutočnosti výrazne nižší než ho politici prezentujú v médiách. Informuje o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v tlačovej správe.

Kompetentní si neuvedomujú vážnosť situácie

„Znížením DPH príde štát o časť finančných prostriedkov v štátnom rozpočte. Želaný efekt – razantné zníženie rastu cien potravín – sa nedosiahne. V období, keď nás de facto ničí konkurencia zo zahraničia, chcem požiadať nášho rezortného ministra a predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, aby svoju pozornosť sústredili skôr na navýšenie spolufinancovania európskych zdrojov a priamej štátnej pomoci pre agropotravinársky sektor. Situácia je alarmujúca a máme pocit, že si to kompetentní vôbec neuvedomujú,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Dané tvrdenie komora opiera aj o skúsenosti zo znižovania DPH na potraviny v minulosti. Vychádza pritom z vlastného prieskumu spotrebiteľských cien, ktorý SPPK robila pol roka po znížení DPH na potraviny v roku 2016. SPPK tvrdí, že efekt na spotrebiteľské ceny bol len dočasný, pretože DPH sa stratilo v marži obchodných reťazcov.

Ministrovi poslali otvorený list

SPPK o svojom postoji informovala oficiálnym listom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nom. OĽaNO), v ktorom žiada o diskusiu o opatreniach na podporu výroby potravín na Slovensku.

„Pre výrobcov potravín sú dôležité opatrenia, ktorými by došlo k zníženiu odvodového a daňového zaťaženia, k zlepšeniu vyjednávacej pozície slovenských výrobcov voči predajcom potravín pri rokovaniach o nevyhnutnom navýšení odbytových cien z dôvodu aktuálneho zvyšovania vstupných nákladov a k zabezpečeniu odbytu slovenských potravín na domácom trhu. Nevyhnutná je priama podpora do potravinárskeho sektora, ktorá by v primeranej miere kompenzovala zvýšené náklady výroby, ktoré výrobcovia nevedia preniesť do odbytovej ceny,“ uvádza sa v otvorenom liste.

SPPK preto navrhuje politickú diskusiu o znižovaní DPH okrem rezortu aj diskusiu s odborníkmi z praxe a to slovenskými výrobcami potravín.