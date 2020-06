Nové vlny koronavírusu by mohla podľa vedcov zastaviť kontrola odpadových vôd

Nemeckí vedci skúmajú, ako by kontrola odpadových vôd mohla pomôcť pri včasnej detekcii nových vĺn koronavírusu. Hemholtzovo centrum pre environmentálny výskum vedie štúdiu, pri ktorej vzorkuje odpadové vody z niektorých veľkých mestských oblastí v krajine a hľadá v nich stopy po koronavíruse.

Informuje o tom televízia CNN s tým, že cieľom projektu je, aby všetky čističky odpadových vôd mali systémy skorého varovania v prípade koronavírusu, ktoré by mohli viesť k lepšiemu sledovaniu jeho výskytu.

Keďže splašky obsahujú pozostatky vírusu z ľudských výkalov, v prípade, že by koncentrácie týchto pozostatkov náhle stúpli, čističky by to mohli zaznamenať a upozorniť na to úrady.

Prvá testovacia línia

Tie by mohli následne podniknúť potrebné kroky a pri testovaní sa zamerať na konkrétnu oblasť. Podľa mikrobiológa Haukeho Harmsa, ktorý je jedným z vedúcich výskumu, by monitorovanie v čističkách bola „prvá testovacia línia“.

„Začali by ste naším meraním a potom by ste vedeli, kam treba ísť hľadať príčiny. Obyčajne to je nemocnica alebo, neviem, továreň, kde sa šíri (vírus, pozn. red). A potom by sa museli testovať ľudia,“ uviedol vedec.

Vedci však čelia viacerým výzvam, vrátane toho, ako nájsť vo veľkom množstve odpadovej vody malé množstvo genetického materiálu.

„Máme veľmi veľký objem odpadových vôd a je výzvou nájsť v nich stopy vírusu. Takže máme litre a musíme ich zmenšiť na mikrolitre, aby sme získali dostatočné množstvo na extrakciu RNA,“ skonštatoval virológ René Kallies. Napriek tomu dokážu odborníci nájsť stopy po ochorení COVID-19 v priebehu dňa a informovať o tom miestne úrady.

Aj jeden človek by mohol skresliť výsledky

Komplikáciu predstavuje aj súčasný nízky počet nových prípadov nákazy v Nemecku, pre ktoré je náročnejšie vírus zaznamenať, a tak aj jeden nakazený človek, ktorý ho vylučuje viac ako ostatní, by mohol skresliť výsledky.

„Myslím, že vieme poskytnúť niečo pred ďalšou vlnou. Takže, ak príde nová vlna na jeseň alebo začiatkom zimy, niečo by sme mali mať,“ zhodnotil na margo fungujúceho detekčného systému v čističkách odpadových vôd Harms.

Kontrole odpadových vôd za účelom sledovania koronavírusu sa už venujú aj vedci v Holandsku. Tí vo februári zaznamenali vírus v šiestich čističkách v krajine.

Výskumný inštitút KWR vyvinul metódu na monitorovanie prítomnosti vírusu v odpadových vodách a s jeho dátami v súvislosti s COVID-19 pracuje aj holandská vláda.