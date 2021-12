Novela zákona o envirozáťažiach je útokom na súkromné vlastníctvo hraničiace so znárodnením, sťažuje sa Klub 500

Novela zákona o envirozáťažiach je podľa združenia zamestnávateľov Klub 500 bezprecedentným útokom na súkromné vlastníctvo hraničiace so znárodnením. Informuje o tom združenie v tlačovej správe.

„Schválený zákon je podľa Klubu 500 v príkrom rozpore s ústavným princípom právneho štátu, s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať a podporovať hospodársku súťaž a predstavuje nedovolený zásah do vlastníckeho práva a je retroaktívny. Spomínané ustanovenia týkajúce sa refundácie môžu zasiahnuť do práva na podnikanie a vytvoriť diskriminačné prostredie bez rešpektovania potreby rovnakých podmienok v podnikaní vo fungujúcom trhovom hospodárstve. Ide o bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo hraničiaci so znárodnením,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa združenia sa problematika starých environmentálnych záťaží nesmie diať na úkor tých, ktorí nenesú za znečistenie zodpovednosť. Štát svoju povinnosť tak podľa združenia prenáša na súkromné osoby a nárokuje si na ich majetok. Klub 500 preto avizuje podanie na Ústavný súd SR.