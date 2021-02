Potravinárom hrozí likvidácia, môže ju spôsobiť novela zákona o neprimeraných podmienkach

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) varuje poslancov NR SR pred dopadmi novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Novelizácia zákona môže podľa zväzu spôsobiť likvidáciu slovenských potravinárov. O vládnej novele zákona budú pritom zákonodarcovia hlasovať v prvom čítaní už túto stredu. SZPCC o tom informoval v utorok.

Tlak na výrobcov i predajcov bude obrovský

„V situácii zdeformovaného trhu, keď sú slovenskí výrobcovia absolútne závislí od predaja v obchodných reťazcoch, keďže hotely, reštaurácie a catering pre pandémiu prakticky nefungujú, chce vláda schváliť v parlamente novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v podobe, ktorá vyhovuje iba obchodným reťazcom,“ vysvetlil výkonný riaditeľ zväzu Milan Lapšanský.

Zároveň dodal, že ak poslanci novelu v aktuálnej podobe schvália, tlak nielen na domácich výrobcov, ale aj malé regionálne predajne potravín bude obrovský a mnohí ho v súčasnej ťažkej pandemickej situácii neprežijú. Potravinová sebestačnosť Slovenska tak bude podľa zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov ešte nižšia ako doteraz.

Každou dodávkou tovaru by vytvárali stratu

Predložená novela ruší napríklad nedávno zavedený zákaz predaja pod výrobné náklady a túto nekalú praktiku nepovažuje za neprimeranú podmienku. Existenčne ohrozujúce pre slovenských výrobcov potravín je podľa SZPCC aj opätovné umožnenie nakupovať potraviny pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných nekalých obchodných praktík.

„V praxi by poslanci novelou znova umožnili, aby dodávatelia základnej potraviny chleba a pečiva, ale aj ďalší slovenskí výrobcovia potravín, boli nútení akceptovať akúkoľvek požiadavku reťazcov na predajnú cenu. Aj keď by bola pod výrobné náklady a každou dodávkou tovaru by vytvárali stratu,“ doplnil Lapšanský.

Európska komisia nič neprikázala

Obchodné reťazce by podľa Lapšanského využitím predaja potravín pod nákupné ceny, teda zámerne nereálne nízkymi cenami, ľahko zlikvidovali akéhokoľvek menšieho výrobcu či predajcu v regióne. Následne by sa stali obyvatelia regiónov úplne závislí od ich cenovej politiky a zvýšených cien, keďže by v regiónoch úplne zničili konkurenciu.

„Sme prekvapení, že agrorezort tvrdí, že nám tieto zmeny prikázala Európska komisia. Nie je to pravda, nič také nám neprikázala. Agrorezort ani zďaleka nevyužil všetky rokovacie možnosti s komisiou. Úplne bez boja a argumentácie navrhuje oslabiť v kritickej pandemickej situácii slovenských výrobcov potravín voči konkurencii zo zahraničia i nadnárodným reťazcom. Poslanci v stredu rozhodnú o likvidácii výroby slovenských potravín. Prosíme ich, aby sa rozhodli správne a hlasovali proti tejto nebezpečnej novele,“ dodal Lapšanský.

SZPCC sa už obrátil na poslancov otvoreným listom, v ktorom ich žiada, aby novelu zákona neschválili.