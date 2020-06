Lesy SR majú nového riaditeľa, Vigoda úspešne prešiel dvojkolovým výberovým konaním

Generálnym riaditeľom podniku Lesy Slovenskej republiky sa stal Matej Vigoda. Oficiálne poverovacie listiny mu na pôde štátneho podniku odovzdal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Matej Vigoda prešiel úspešne dvojkolovým výberovým konaním. V prvom kole museli uchádzači predložiť návrh koncepcie a stratégie podniku Lesy SR v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády.

Absolvovali tiež odborný test zameraný na správu štátneho podniku a štátnu správu lesného hospodárstva. Druhé kolo, do ktorého postúpili dvaja uchádzači, pozostávalo z osobného pohovoru, počas ktorého prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky pre výberové konania manažérov.

„Chcel by som sa poďakovať za veľkú dôveru, ktorú do mňa pán minister vložil. Je to pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť. Verejnosť do nás vkladá veľké očakávania. Spolu s mojimi kolegami máme ambíciu ako aj schopnosti tieto očakávania naplniť,“ povedal vymenovaný generálny riaditeľ. Program pokračoval pri buste priekopníka moderného lesného hospodárstva na Slovensku, Jozefa Dekréta Matejovie.

Minister Mičovský si pri ňom pripomenul udalosti, ktoré pred 11 rokmi odštartovali Nežnú zelenú revolúciu. Počas tohto obdobia Ján Mičovský, ako zamestnanec štátneho podniku Lesy SR, poukázal na nevýhodné zmluvy a pochybenia pri nakladaní so štátnym majetkom. Za svoje odhalenia musel podnik neskôr opustiť. V stredu si tieto udalosti pripomenul so signatármi výzvy Odmietame.