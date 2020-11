Novým šéfom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov je Milan Lapšanský

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský. Bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia.

Pekárom má pomôcť v komunikácii s verejnosťou a agrorezortom, aj v boji s ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu na pekárenský sektor. SZPCC informoval o tom v stredu.

Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva

Zväz, ktorý zastupuje strategický sektor potravinárstva, tvoria firmy s približne 12 000 zamestnancami po celom Slovensku.

„Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva. S jeho produktami sa každý z nás stretáva dennodenne. Mojím cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že agrorezort má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského pekárstva, cukrárstva i cestovinárstva a budú prinášať návrhy nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, ako to urobiť,“ povedal Milan Lapšanský.

S krokmi agrorezortu sú nespokojní

Milan Lapšanský počas svojej kariéry na ministerstve pôdohospodárstva stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v Európskej únii či inicioval novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

„Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia agrorezortu. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej komunikácii, minimálnej úrovni podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom,“ uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopuchová.

Pekári od vedenia agrorezortu očakávajú najmä dokončenie legislatívnych procesov za účelom podpory postavenia pekárov v potravinovom reťazci, zaradenie pekárskeho sektora do podporných finančných schém a zachovanie štandardu ochrany domácich producentov potravín v rámci zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.