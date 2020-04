O kvalitné jahňacie mäso nie je na Slovensku záujem, chovatelia preto spustili predaj z dvora

Slovenskí chovatelia ponúkajú ihneď šesť ton jahňaciny, objednať ju však treba čo najskôr. Chovatelia spustili aj predaj z dvora a ponúkajú donášku do ďalších miest. „Blížia sa veľkonočné sviatky, na stoloch Slovákov by nemala jahňacina chýbať. Ide o jedno z najkvalitnejších mias, ktoré môže pomôcť nášmu zdraviu aj teraz, v časoch pandémie koronavírusu,“ uviedol v piatok pre agentúru SITA Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV).

Slováci nemajú záujem o ovčie mäso

Spotreba jahňaciny je podľa agrorezortu na Slovensku nízka. Stačilo by pritom, aby každý skonzumoval ročne aspoň tri kilogramy ovčieho mäsa. Dosiahol by sa tým rozvoj ovčiarstva a spotrebiteľ by tak pomohol nielen sebe, ale aj krajine.

„Jahňacie mäso je zdraviu prospešné najmä vďaka priaznivému pomeru nenasýtených a nasýtených mastných kyselín a pomeru omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Nenasýtené mastné kyseliny pomáhajú regulovať hladinu cholesterolu v krvi. Vedci pripisujú jahňaciemu mäsu aj protisklerotické, protidiabetické, či protirakovinové účinky,“ ozrejmil Hrežík.

Mäso plné bielkovín

Okrem toho obsahuje jahňacina výrazne menej tuku, veľa vysoko kvalitných bielkovín, minerálnych látok, železa, medi a zinku. Mnohé nutričné hodnoty má oveľa vyššie, ako iné druhy mias.

Výnimočná je aj ako zdroj ľahko vstrebateľného železa – jedna porcia jahňacieho mäsa poskytuje zhruba 20 % odporúčanej dennej dávky železa pre muža a 12 % pre ženu.

„Ovčie mäso je výborným zdrojom vitamínov skupiny B, ako napr. B12, či B1, ktorý pôsobí priaznivo na nervový systém. Jahňacie mäso má najvyšší obsah L-karnitínu zo všetkých mias. Pediatri ho preto odporúčajú podávať deťom medzi prvými druhmi mias, ktoré začnú požívať,“ dodal Hrežík.

Mýtus o nepríjemnej chuti

Mnoho ľudí odrádza od kúpi jahňaciny mýtus o nepríjemnej chuti tohto mäsa. „Opak je však pravdou, správne pripravená jahňacina je delikatesou na celom svete. Jahňacie mäso je najšťavnatejšie, najmäkšie a najkrehkejšie. Aj mäso z dospelých oviec je vhodné na rôzne špeciality. Úpravy ovčieho mäsa sa netreba báť, môžeme z neho robiť všetko to, čo z iného mäsa,“ uzavrel Hrežík.

Ovčiarstvo na Slovensku zápasí podľa MPRV s rôznymi problémami, ako je nízka cena mäsa, nízka spotreba ovčieho mäsa (ročne len okolo 0,13 kg na obyvateľa), dovoz ovčieho mlieka zo zahraničia, nezáujem o prácu v tomto odvetví a ďalšie.

Slovensko má pritom stále obrovský potenciál pre chov oviec. Aktuálne sa na Slovensku chová takmer 320-tisíc oviec.