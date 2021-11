O reforme národných parkov by sa malo hlasovať bez podpory klubu Sme rodina

Vládna koalícia by mala v parlamente hlasovať o reforme národných parkov bez podpory klubu Sme rodina. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa najsilnejšieho poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michala Šipoša pre agentúru SITA.

„No ak Sme rodina už definitívne zlomila palicu nad reformou národných parkov, tak áno. Urobíme všetko pre to, aby to prešlo,“ reagoval Šipoš na otázku, či koalícia pôjde do hlasovania bez hnutia Sme rodina.

O podpore nehovorili

Koalícia má k dispozícii 74 poslancov bez 17 poslancov Sme rodina. Koaličný návrh by mohli podporiť dvaja nezaradení poslanci Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko).

Šipoš povedal, že osobne sa s nimi o podpore nerozprával. „Je na každom poslancovi, či podľahne tomu, čo sa hovorí alebo je za reformu národných parkov,“ poznamenal Šipoš.

Dva rozsiahle návrhy

K reforme národných parkov predložili dva rozsiahle pozmeňujúce návrhy Jaromír Šíbl (OĽaNO) a Jaroslav Karahuta (Sme rodina), ktoré sú navzájom odlišné. Karahuta dnes popoludní svoj návrh stiahol. Žiadny kompromisný návrh sa podľa Šipoša netvorí.

„Ten sa už niekoľkokrát tvoril a videli sme, ako to bolo so Sme rodina. Oni to už včera (v stredu 3. novembra – pozn. SITA) jednoznačne zhodili zo stola. Musíme sa spoliehať na poslancov, ktorí sú reformy ochotní podporiť,“ dodal Šipoš.

Nie je vylúčené, že na prijatie reformy národných parkov môže chýbať viac hlasov. Napríklad bývalý minister pôdohospodárstva, poslanec Ján Mičovský (OĽaNO) navrhol, aby sa predložená novela vrátila na dopracovanie.

Parlament s prestávkami tretí deň diskutuje o poslaneckej novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Novela počíta s tým, že správa pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch sa prevedie na Štátnu ochranu prírody.