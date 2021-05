Obce bez potravín by sa už čoskoro mohli dočkať zmeny, pribudli by aj ďalšie výhody

Pilotný projekt na riešenie problému s „potravinovými púšťami” môže byť spustený už v lete. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Na Slovensku sa aktuálne nachádza približne 100 územných oblastí, ktoré sa dajú charakterizovať ako potravinové púšte. Ide o oblasti, ktoré nemajú žiadnu kamennú predajňu potravín.

Zástupcovia ZMOS, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) absolvovali k tejto problematike vo štvrtok spoločné rokovania s predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom (Sme rodina).

Chýbajúce kamenné predajne potravín priamo v obci predstavujú problém hlavne pre tých obyvateľov, ktorí nemajú k dispozícii auto alebo im napríklad zdravotný stav neumožňuje cestu na nákup do blízkeho mesta.

Vyberú zopár obcí

V Českej republike a Poľsku problém vyriešili dotovaním kamenných predajní. Podobne chce problém riešiť aj Slovensko. Podľa Trégera by kamenné predajne pritom nemuseli slúžiť iba na predaj potravín, ale aj na predaj voľne dostupných liekov či poskytovanie poštových služieb.

Jaroslav Karahuta pre agentúru SITA uviedol, že pilotný projekt spustenia integrovaných centier by bol spustený najprv v piatich, prípadne desiatich obciach.

„Na stretnutí sme sa dohodli, že ZMOS nám dodá zoznam obcí, ktoré sú potravinovými púšťami. MPSVR SR zo zoznamu vyberie tie obce, v ktorých sú už existujúce sociálne podniky, aby sme celý proces urýchlili. Budem chcieť spoluprácu aj s ministerstvom dopravy, pretože pod nich patrí pošta,“ povedal pre agentúru SITA Karahuta.

Využiť chcú priestory pôšt

V rámci obcí zo zoznamu potravinových púští budú zainteresované rezorty hľadať také obce, ktoré majú napríklad priestory pošty. Tie by bolo možné využiť práve pre integrované centrá.

Karahuta dodal, že v niektorých obciach môže nastať situácia, že „jeden pracovník integrovaného centra je málo ale dvaja pracovníci už veľa“. Zamestnanci centier by preto mohli v obci vykonávať aj iné práce, napríklad kosenie verejných zelených plôch, starostlivosť o odpady či upratovacie práce.

Na Slovensku sa aktuálne podľa odhadov nachádza 839 obcí, ktoré nemajú kamennú predajňu. Celkovo 700 z nich patrí do veľkostnej kategórie od 200 do 500 obyvateľov, 139 obcí patrí do kategórie obcí s menej ako 100 obyvateľmi.