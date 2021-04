Obchod s agropotravinami bol napriek pandémii stabilný, vývoz sa dokonca zvýšil

Minulý rok bol napriek brexitu a koronakríze rokom stability obchodu s agropotravinami v EÚ. V priebehu vlaňajška sa hodnota vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ zvýšila na 184,3 miliardy eur, pri náraste o 1,4 percenta v porovnaní s rokom 2019.

Hodnota dovozu sa síce zvýšila tiež, konkrétne na 122,2 miliardy eur, no pri medziročnom raste iba o 0,5 percenta. Výsledná obchodná bilancia pre rok 2020 tak predstavovala prebytok 62 miliárd eur, čo znamenalo medziročný nárast o 3 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré Európska komisia zverejnila v obchodnej správe za minulý rok.

Do Číny šlo najmä mäso a pšenica

Čína, Švajčiarsko, región Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) boli hlavnými cieľovými miestami vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ v roku 2020. V prípade Číny sa hodnota vývozu v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 3,22 miliardy eur, čo bolo spôsobené bravčovým mäsom, pšenicou a kojeneckou výživou.

Široká škála výrobkov spôsobila zvýšenie vývozu do Švajčiarska o 675 miliónov eur, zatiaľ čo sa export najmä obilnín a mliečnych výrobkov zvýšil do regiónu MENA. Hodnota vývozu z EÚ naopak klesla medziročne najviac do USA o 392 miliónov eur, Turecka (pokles o 360 miliónov eur) a Singapuru (pokles o 346 miliónov eur).

Dovoz rástol z Kanady

Kanada zas významne rástla ako zdroj dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ, pričom repka a pšenica spôsobili nárast dovozných hodnôt z tejto krajiny vlani o 1,05 miliardy eur. Dovoz z Brazílie a Indonézie sa zvýšil o 580 miliónov eur, čo bolo spôsobené sójovými bôbmi a palmovým olejom.

Naopak hodnoty dovozu klesli vo vzťahu k Ukrajine (pokles o 1 miliardu eur), USA (pokles o 626 miliónov eur) a Indii (pokles o 247 miliónov eur).