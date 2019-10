Obchodný reťazec Kačka sa ohradzuje voči obvineniam, nemôže uprednostniť žiadneho veriteľa

Vedenie spoločnosti Potraviny Kačka robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, pre vyriešenie situácie svojich zamestnancov.

Poradie veriteľov

Zároveň sa pripravuje na rozhodnutie súdu o konkurze, ktoré očakáva v najbližších dňoch. Uviedol to vo štvrtok v stanovisku spoločnosti generálny riaditeľ Wieslaw Chlebuś.

„V mene vedenia spoločnosti sa chcem ohradiť voči niektorým obvineniam, ktoré zaznievajú v posledných dňoch a zároveň vysvetliť aktuálnu situáciu. Chcem všetkých uistiť, že vedenie spoločnosti robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, pre vyriešenie situácie svojich zamestnancov. Ak by to legislatíva umožňovala, neváhali by sme ani minútu s prevodom zostávajúcich častí augustových miezd, resp. septembrovej mzdy. Realita je však taká, že legislatíva nám neumožňuje uprednostniť žiadneho veriteľa,“ povedal Wieslaw Chlebuś.

V aktuálnej situácii sú zamestnanci podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii ako nezabezpečení veritelia. „Podľa paragrafov sa uspokojovanie veriteľov uskutočňuje v poradí zabezpečení veritelia, v našom prípade banka a nezabezpečení veritelia – všetky ostatné subjekty a osoby – zamestnanci, štát, dodávatelia, prenajímatelia, atď.,“ upozornil Chlebuś.

Dávka z garančného fondu

Čo legislatíva spoločnosti umožňuje a tá to aktívne robí, je podľa Chlebuśa spracovanie miezd za september 2019 tak, aby zamestnanci čo najskôr dostali potvrdenie o nevyplatenej mzde a mohli požiadať o dávku z garančného fondu.

„Chcem zdôrazniť, že v spolupráci s Odborovým zväzom pri CBA, a.s. (OZ) hľadáme najlepšie a najrýchlejšie riešenie pre vzniknutú situáciu. S Úradom práce aktuálne rokujeme o skrátení zákonnej lehoty k hromadnému prepúšťaniu podľa Zákonníka práce. Všetky tieto kroky robíme kvôli tomu, aby sme maximálne zrýchlili procesy spojené s hromadným prepúšťaním a umožnili zamestnancom čo najskôr ukončiť pracovný pomer a čo najskôr požiadať o dávku,“ dodal Chlebuś.

Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali koncom augusta o konkurz. Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET. Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.