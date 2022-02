Obyvatelia Spišského Vlachova napísali Čaputovej a Budajovi, trápia ich ošípané

Organizátori petície proti rozširovaniu ošipárne v Spišských Vlachoch (okr. Spišská Nová Ves) sa listom so žiadosťou o pomoc obrátili na prezidentku Zuzanu Čaputovú a ministra životného prostredia Jána Budaja. Týka sa to zámeru firmy, ktorá chce prevádzku chovu ošípaných zefektívniť, súčasťou čoho je aj navýšenie poštu ošípaných.

Silný zápach obťažuje obyvateľov

Ešte v marci 2018 zámer predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Vlani ho samotné ministerstvo schválilo. Proti rozširovaniu počtu ošípaných sú však od začiatku niektoré samosprávy aj samotní obyvatelia.

Poukazujú na šíriaci sa zápach, pričom sa obávajú, že zdvojnásobením kapacity by sa situácia mohla zhoršiť. Prezidentku Čaputovú aj ministra Budaja žiadajú o možné preverenie postupov a dohľad nad procesom, rovnako by uvítali aj spoločné stretnutie.

Dostavba chovných hál

Za zámerom je spoločnosť Agrovýkrm Spiš, s.r.o., so sídlom v Boleráze. V liste sa uvádza, že pôvodnú farmu ošípaných z roku 1976 v súčasnosti vlastní dánsky majiteľ, ktorý postupne navyšuje počet ošípaných. Projekt „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ počíta okrem iného s rekonštrukciou a dostavbou chovných hál pre ošípané.

Výsledkom toho má byť aj zvýšená prevádzková kapacita chovných ošípaných nad 30 kg zo súčasných 8 285 kusov výkrmových ošípaných na 19 076 kusov.

Úradníci pochybili

Petičiari tvrdia, že proces posudzovania sa začal bez účasti obcí Olcnava a Bystrany, pretože „chybou ministerských úradníkov neboli označené za dotknuté subjekty“.

Stať sa tak podľa nich malo aj napriek tomu, že farma sa nachádza vo vzdialenosti od obytnej zóny obce Bystrany 400 metrov, obce Olcnava 800 metrov a mesta Spišské Vlachy 1 200 metrov.

Takýmto postupom podľa nich bolo samosprávam aj obyvateľom obcí znemožnené uplatňovať svoje práva a v procese navrhovať postupy.

Pripomienky skončili v šuplíku

Podľa ich vyjadrenia aj predložené petície Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2018 ignorovalo a odložilo do šuplíka s rozhodnutím, že sú podané predčasne, lebo proces posudzovania sa ešte len začal.

Odporcovia ošipárne tvrdia, že ich stanoviská sú prehliadané a celý proces posudzovania vplyvov a dopadov je podľa nich poznačený chybami.

„Máme za to, že naše argumenty a návrhy sa nevyhodnocujú, nezohľadňujú a v konaní de facto dochádza k potlačeniu vplyvu verejnosti, verejného záujmu, práva na zdravé životné prostredie a práv nespokojných občanov,“ napísali petičiari v liste zverejnenom na sociálnej sieti.

Argumenty starostov rezort ignoruje

Starosta obce Olcnava Jaroslav Salaj ako jeden z predsedov petície sa už niekoľkokrát snažil o oficiálne stretnutie s ministrom, doteraz sa to však nepodarilo.

„Som sklamaný z celkového procesu schvaľovania zefektívnenia prevádzky na farme ošípaných, keďže to zefektívnenie sa v podstate schovalo za rozšírenie. My už pri 8-tisíc či 9-tisíc ošípaných tu máme veľké problémy so zápachom a znehodnocovaním pôdy. Zrazu sa všetko preskočilo, odignorovalo, všetky naše argumenty starostov,“ povedal pre agentúru SITA. Okrem neho sa v liste spomínajú aj predstavitelia petície z obce Bystrany a mesta Spišské Vlachy.

S rozširovaním kapacít chovu nesúhlasia

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve životného prostredia SR ešte v závere januára informovala o tom, že proti záverečnému stanovisku boli napokon podané takzvané rozklady.

„Vec bude postúpená Osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ uvádza sa na enviroportáli.

Ako pre SITA potvrdil primátor Spišských Vlách Ľubomír Fifík, odvolania išli z mesta, obce Olcnava aj ďalších dotknutých strán. Mesto Spišské Vlachy ešte vo svojom stanovisku z úvodu roka 2019 uviedlo, že súhlasí so zámerom investora zefektívniť súčasnú prevádzku farmy ošípaných z pohľadu efektívneho využitia súčasných priestorov, ale len pri zachovaní súčasného stavu ošípaných na farme.

„Nie je všetko také zlé, ako to možno vyzerá. Máme verejný písomný prísľub od spoločnosti, že neprekročí, aj napriek podpore zo strany ministerstva, počet 14-tisíc ošípaných, kým sa mesto Spišské Vlachy, v ktorého katastrálnom území sa nachádza, nepresvedčí o výsledku a nedá mu písomný súhlas na vyšší počet,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého ide o zlatú strednú cestu.

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie spoločnosť Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Ministerstvo životného prostredia SR aj prezidentskú kanceláriu.