Očakávané výnosy pšenice z hektára sú nižšie ako vlani, Vlčanovo ministerstvo chystá podporu adaptačných opatrení

Pšenica sa tento rok pestuje na väčšej ploche než minulý rok, s medziročným nárastom 53-tisíc hektárov. Pri odhadovanom výnose 5,24 tony z hektára možno predpokladať celkovú produkciu pšenice v objeme takmer 2,2 milióna ton.

Očakávané výnosy z hektára sú nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, no predpokladá sa, že prekonajú päťročný priemer rokov 2017 až 2021. Na úrodu hustosiatych obilnín a repky vplývali najmä výkyvy počasia, a to chýbajúca vlaha či vysoké teploty. To urýchlilo dozrievanie obilia, ktoré neraz zhorelo a má menej odnoží.

Jednou z prvých oblastí, v ktorých sa začala žatva, bol okres Komárno, a to 16. júna. Na Kysuciach (okr. Čadca, Kysucké Nové Mesto) sa žatva očakáva zhruba v druhej polovici augusta. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva v tlačovej správe.

Vlčan si prezrel žatevné práce

„Je veľmi dobre známe, že v obilninách sme dlhodobo sebestační a to viac by sme si túto jedinečnú vzácnosť mali uvedomiť zvlášť v týchto časoch, ktoré žijeme. Preto sa ja a môj tím na ministerstve intenzívne zameriavame práve na zvyšovanie spracovateľských a skladovacích kapacít v nadchádzajúcom období. Spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárske a potravinárskej komory Emilom Machom sa zhodujeme, že táto vertikála je mimoriadne kľúčová. Čo si doma dopestujeme, mali by sme vedieť maximálne využiť, čiže spracovať a finalizovať,“ uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽANO).

Priebeh žatevných prác si pozrel v okrese Rimavská Sobota. Šéf agrorezortu navštívil aj rodinnú poľnohospodársku spoločnosť vo Veľkých Teriakovciach, ktorá sa venuje rastlinnej aj živočíšnej výrobe.

Adaptácia na klimatické zmeny

Vlčan zároveň dodal, že je potrebné robiť opatrenia aj na adaptáciu na klimatické zmeny.

„Zatiaľ, čo kedysi sme potrebovali zrážkovú vodu dostať z polí, aby nedošlo k poškodeniu úrody, naopak dnes túto vlahu potrebujeme zadržať v krajine. Podporu adaptačných opatrení na odvodňovacích kanáloch plánujeme zabezpečiť aj zo zdrojov SPP, hľadáme aj nové prístupy, aby sme do údržby odvodňovacích kanálov zapojili hlavne farmárov, ktorí hospodária pri týchto kanáloch. Agrorezort pripravuje materiál, ktorý bude zameraný na boj proti suchu, pri využití hydromeliorácií a na rokovanie vlády by mal byť predložený na jeseň 2022,“ uzavrel minister.