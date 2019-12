Ochranári zavodnili mŕtve rameno Bodrogu, pomohli tak korytnačke močiarnej

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) zavodnila mŕtve rameno Bodrogu. Pomohla tak vytvoriť priaznivé podmienky chránenej korytnačke močiarnej na zazimovanie. ŠOP SR o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Akcia sa uskutočnila od 28. novembra do 1. decembra v Národnej prírodnej rezervácii Tajba v okrese Trebišov. Korytnačka močiarna patrí medzi ohrozené druhy. Vo voľnej prírode sa na Slovensku podľa ŠOP SR vyskytuje 300 až 500 jedincov a jej populácia klesá.

Potrebuje vysokú hladinu vody

Zavodňovanie Tajby zabezpečilo Generálne riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody za aktívnej účasti pracovníkov Správy chránenej krajinnej oblasti Latorica.

Korytnačka močiarna potrebuje na svoje zazimovanie dostatočne vysokú hladinu vody. Hladina však bola po príliš suchých posledných rokoch najnižšia od roku 1994, preto bol potrebný zásah ochranárov.

Korytnačka močiarna je jediný pôvodný druh korytnačky na Slovensku. Pre svoj život potrebuje stojaté vody alebo vody so slabým prúdom, bahnitým dnom a bohatou vegetáciou.

Živí sa chorými rybami

Vo vode sa živí žabami, žubrienkami či chorými a zranenými rybami, na brehu loví chrobáky, dážďovky a iné bezstavovce. Do zimného spánku prechádza, aby prežila, pretože počas zimy by nemala dostatok potravy. Ročne nakladie dve až osem vajíčok.

V súčasnosti je ohrozovaná klimatickými zmenami, narúšaním jej prirodzeného prostredia, ale aj inými druhmi korytnačiek, ktoré chovatelia vypúšťajú do voľnej prírody.

Na našom území ohrozuje korytnačku močiarnu najmä korytnačka písmenková, ktorej prirodzeným teritóriom je juhovýchod USA, no vďaka obchodu so zvieratami sa hromadne vyváža do Európy.