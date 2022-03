Ochranárov zaujíma, čo sa Budajovi zatiaľ podarilo splniť z predvolebných sľubov

Slovenský ochranársky snem (SOS) žiada ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) o vyhlásenie k plneniu predvolebných sľubov v oblasti ochrany prírody, krajiny a životného prostredia a pri dosahovaní uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Zaujíma ich, čo sa rezortu životného prostredia podarilo naplniť v súlade s Programovým vyhlásením vlády, prípadne v rozpore s ním. Informuje o tom Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu v tlačovej správe.

„Je nám jasné, že vláda získala mandát na štyri roky, z ktorých uplynula iba jedna polovica. Ale aj to je dosť dlhá doba na uskutočnenie nevyhnutných opatrení. Tiež berieme do úvahy, že uplynulé dva roky boli vzhľadom na pandemickú situáciu skutočne neštandardné a mimoriadne náročné. To však problémom environmentálneho či klimatického charakteru nič neubralo na dôležitosti,“ uvádza SOS v liste, ktorý adresuje ministrovi. Stanovisko očakáva SOS zo strany Ministerstva životného prostredia SR do 2. apríla 2022.