Očkovanie domácich zvierat, kedy sa neodporúča a kedy je prospešné

Očkovanie domácich zvierat je prirodzenou súčasťou chovateľov psov a mačiek. Tu je 7 najčastejších otázok, ktoré sa týkajú tejto činnosti.

Je potrebné očkovať domáce zvieratá, ktoré nemajú prístup na ulicu?

Očkovanie je povinné pre všetky zvieratá – aj pre tie, ktoré nikdy neopustili byt. A to z jednoduchého dôvodu. Patogénne baktérie môže priniesť do bytu i človek. Napríklad pôvodcovia najnebezpečnejších chorôb – besnota a kaliciviróza – najčastejšie vstupujú do domu na topánkach. Dezinfekcia priestorov nepomáha a zdravie a život neočkovaného domáceho zvieraťa je tak vo veľkom ohrození.

Kedy sa očkovanie neodporúča?

Môžeme zaočkovať iba úplne zdravé domáce zviera. Očkovanie môže uškodiť, ak je vaša mačka alebo pes chorý, má horúčku alebo tiež počas prerezávania zúbkov. Okrem toho nemôžeme očkovať zviera, ak je jeho telo oslabené (do 2 týždňov po užití antibiotík a 3 týždňov po operácii). Nevakcinujú sa ani kotné a dojčiace domáce zvieratá. V prípade kontaktu psa či mačkys infikovaným zvieraťom treba očkovanie odložiť.

V akom veku by sa malo vykonať prvé očkovanie?

Neexistuje jednotná schéma očkovania domácich zvierat. Všetko závisí od plemena, zdravotného stavu zvieraťa, podmienok prostredia, v akom sa nachádza.

V prvých mesiacoch života mláďa získava imunitu prostredníctvom materského mlieka, s ktorým telo dostáva protilátky. V tomto prípade, ak je matka šteniat očkovaná, obdobie očkovania sa posúva na 10-12 týždňov. Pre správne určenie času prvej vakcinácie je najlepšie poradiť sa s veterinárom.

Približne prvá vakcinácia mačiatok aj šteniatok sa vykonáva vo veku 8 týždňov – nasleduje revakcinácia (preočkovanie) v 12. týždni. Potom sa očkovanie každoročne opakuje.

Existujú choroby, ktoré môže človek chytiť od domáceho zvieraťa?

Žiaľ niektoré choroby sú prenosné aj na človeka. Ich zoznam je dlhý: besnota, leptospiróza, toxoplazmóza, chlamýdie, lišaj a hlísta sú najnebezpečnejšie, pretože vo väčšine prípadov sú smrteľné. Niektoré choroby sa prenášajú vzdušnými kvapôčkami, iné – v dôsledku kontaktu so slinami, močom, výkalmi. Preto vakcínou môžeme ochrániť seba aj svoje zvieratko.

Ako pripraviť zviera na očkovanie?

Pred zákrokom je potrebné:

ísť na stretnutie s veterinárnym lekárom na počiatočné vyšetrenie na prítomnosť chorôb a testovanie;

asi za 10-14 dní podáme domácemu zvieraťu antihelmintikum.

Aké sú reakcie na injekciu?

Medzi bežné prejavy očkovania patria nasledujúce príznaky:

apatia;

ospalosť;

letargia;

strata chuti do jedla.

Toto sú normálne reakcie, ktorých sa netreba obávať.

Niekedy sa však na liek vyskytnú alergické reakcie. Sprevádza ich opuch, začervenanie, ťažkosti s dýchaním, svrbenie, vracanie, hnačka, horúčka. Symptómy sa môžu objaviť takmer okamžite (po 15–20 minútach) alebo v priebehu niekoľkých dní. Ak sa to po zavedení vakcíny stalo nášmu psovi alebo mačke, mali by sme okamžite kontaktovať svojho veterinára!

Je potrebné očkovať aj staré zvieratá?

Medzi časté omyly patrí názor, že s vekom zvieratá získavajú imunitu a potreba očkovania zmizne. V skutočnosti sa môže nakaziť neočkované staršie domáce zviera rovnako ako to mladé.