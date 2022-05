Odborníci nevidia po útokoch medveďa dôvod na paniku, väčšine stretov sa dá zabrániť

Medvede na Slovensku zaútočili tento rok na ľudí už trikrát. Podľa odborníka Michala Haringu zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého však počet napadnutí nestúpa, nie je dôvod na paniku a väčšine stretov s medveďom sa dá zabrániť.

Ako uviedol, medveď je šelma, ale aj plaché zviera, a ak sa necíti ohrozené, stretu s človekom sa radšej vyhne. Ako prostredníctvom tlačovej správy informoval Patrik Pajta z najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates, dôležité je v tomto prípade aj vhodné naplánovanie si túry.

Rizikom je pohyb mimo značených trás

Riziko stretu s medveďom sa dá minimalizovať, turisti by sa však mali riadiť základnými pravidlami. „Rizikovým faktorom pre blízky stret a prekvapenie medveďa sú hlavne húštiny, strmé terény, vývraty a pohyb mimo turistických značených trás. Takýmto miestam by sa mali turisti vyhýbať,” vymenoval Haring z tímu, ktorého hlavnou úlohou je minimalizovať konflikty človeka s medveďom. Turisti by tak v lokalite, kde sú medvede, mali dať o svojej prítomnosti vedieť, či už rozprávaním sa, prípadne malým zvončekom pripnutým na batohu.

„Medvede sú aktívne najmä skoro ráno či večer, treba na to myslieť pri plánovaní túry. V prípade, ak sa rozhodneme stanovať v lese, treba dobre zabezpečiť jedlo, aby nelákalo medvede, dať ho napríklad do zaviazanej igelitovej tašky,“ upozornil Pajta. Zároveň pripomenul, že práve v tomto období je medvedia ruja, rovnako sa medvedice po horách pohybujú s mláďatami.

Odporúča sa skôr pasivita

„Ostražitosť je namieste aj pri spozorovaní mláďat medveďa, keďže je vysoko pravdepodobné, že sa v blízkosti nachádza medvedica, ktorá bude, prirodzene, svoje potomstvo chrániť. Netreba zabudnúť ani na voľne pusteného psa, ktorý dokáže medveďa vyrušiť. Pes má byť v prírode na vôdzke,” dodal Pajta.

Ak už na túre človek stretne medveďa, mal by si podľa Haringa zachovať chladnú hlavu a nebojovať. Odporúča sa skôr pasivita, treba si chrániť hlavu a krk. „Dôležité je ľahnúť si na brucho, nohy dať voľne od seba, prsty rúk spojiť za hlavou tak, aby si človek chránil šiju. Ruksak na chrbte môže poskytnúť istú ochranu pre chrbát a krk. V prípade, že medveď napadnutého človeka prevráti na chrbát, je potrebné okamžite sa prevrátiť späť na brucho. Ak medveď vycíti, že človek preňho nie je nebezpečný, zvyčajne odíde,“ poradil odborník. Zároveň upozornil, aby sa ľudia k medveďovi nikdy nepribližovali, a to ani v prípade, že sa zdá byť pokojný. Rovnako pred ním neodporúča utekať. „Ak vás medveď spozoruje, najlepšie je pomaly sa od neho vzdialiť,” dodal Haring.