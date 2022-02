Slovenskí včelári bijú na poplach. OĽaNO sa nás snaží utajovanou novelou zákona zlikvidovať

Hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) pracuje na zániku slovenského včelárstva, tvrdí Slovenský zväz včelárov. Pripravovaný zákon o ochrane zvierat z dielne skupiny poslancov okolo Moniky Kozelovej (OĽaNO) a Martina Fecka (OĽaNO) má podľa zväzu spôsobiť historický nedostatok kvalitného medu a zvýšiť dovoz nekvalitného medu zo zahraničia.

Dovoz nekvalitného medu

Podľa zväzu navyše zákon poškodí opeľovaciu činnosť včiel a tým aj poľnohospodársku a záhradkársku produkciu. Informuje o tom predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák v tlačovej správe.

„Výroba medu by po schválení takéhoto návrhu na Slovensku poklesla tak výrazne, že štatisticky by sa na každého obyvateľa Slovenska ušlo len štvrť kilogramu kvalitného slovenského medu. Med, ktorý by chýbal, by sa musel vykrývať dovozom podradných, lacných a často falšovaných medov zo zahraničia. Práve slovenský med pritom patrí svojou kvalitou a antimikrobiálnymi vlastnosťami medzi najlepšie na svete. Nerozumieme preto, o čo týmto poslancom ide,“ uviedol Rusnák.

Regulácia včelstiev

Poslanci navrhujú, aby bol počet včelstiev regulovaný na maximálne dve včelstvá na kilometer štvorcový. Pri rozlohe Slovenska 49-tisíc kilometrov štvorcových by to podľa včelárov znamenalo pokles včelstiev o 72 percent a to z 350-tisíc na 98-tisíc.

Z aktuálnych zhruba 22-tisíc včelárov by ich počet klesol na niekoľko tisíc. Ročná produkcia slovenských včelárov sa v súčastnosti pohybuje na úrovni 5,5-milióna kilogramov ročne.

Návrh zákona hnutia OĽaNO by podľa zväzu spôsobil zníženie na 1,6-milióna kilogramov ročne. Sebestačnosť Slovenska by tak vo výrobe medu klesla na 20 až 17 percent, pričom aktuálne sa pohybuje na úrovni 60 až 70 percent.

Utajovaný návrh zákona

Poslanci hnutia OĽaNO v novom zákone navrhujú aj zákaz prepravy včiel, zákaz šľachtenia včiel a zákaz inseminácie, čiže kontrolovaného oplodňovania včelích matiek s dôrazom na kvalitu genetiky.

Podľa predsedu zväzu poslanci slovenských včelárov a odborníkov neoslovili ani neprizvali pri príprave návrhu zákona.

Agentúra SITA oslovila poslancov Moniku Kozelovú (OĽaNO) a Martina Fecka (OĽaNO) so žiadosťou o reakciu.