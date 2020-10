Opozícia sa vyjadrila k téme klimatických zmien, kotlebovci hovoria, že to netreba preháňať

Slovensko potrebuje podľa strany Smer – sociálna demokracia vytvoriť ucelenú stratégiu na riešenie klimatickej zmeny. Strana Hlas – sociálna demokracia víta prejavy občianskej angažovanosti, zvlášť v takej dôležitej téme, ako je klimatická kríza.

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) považuje ochranu životného prostredia za dôležitú tému. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.

Potrebná je legislatívna zmena

Reagovali tak na petíciu Za klímu a iniciatívu, ktorá smeruje k vyhláseniu stavu klimatickej núdze Národnou radou SR (NR SR).

„Je to dlhodobá záležitosť, a preto by sa týmto problémom malo ministerstvo životného prostredia určite zaoberať. Musíme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a znížiť uhlíkové emisie podľa nariadenia, ktoré presadzuje aj Európska komisia. Vítam, že sa otvorila diskusia aj na túto tému a verím, že sa do odbornej diskusie zapojí čo najviac ľudí, ktorí majú do toho čo povedať. Ide o rôznych odborníkov, vedcov ale aj verejnosť,“ povedal podpredseda Smeru Richard Takáč.

Pripomenul, že slovenská legislatíva v súčasnosti nepozná stav klimatickej núdze.

„Vláda môže v súčasnosti vyhlásiť núdzový stav maximálne na 90 dní za podmienok, že dochádza k bezprostrednému ohrozeniu životného prostredia. Musí prísť teda aj k legislatívnej zmene v parlamente, a keď príde súčasná vláda SR s návrhom na jej zmenu, potom sa ňou budeme zaoberať,“ doplnil Takáč.

Hlas víta občiansku angažovanosť

Hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica pre agentúru SITA uviedol, že ochrana životného prostredia je pre kotlebovcov dôležitá téma.

„Netreba to však preháňať. Vo svete sú väčší znečisťovatelia. Predovšetkým tam treba zamerať svoju pozornosť,“ dodal.

„Bez ústretového postoja každého jedného človeka nie je možné v tejto oblasti dospieť k rýchlemu pokroku. Klimatické zmeny sú vážnou témou pre budúcnosť celého ľudstva a Slovensko nemôže stáť bokom pri zavádzaní zmien, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť života na zemi. Slovensko však zároveň musí vyriešiť otázku, ako k týmto zmenám pristúpiť bez likvidácie či zásadného obmedzenia dôležitých súčastí našej ekonomiky,“ povedala hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.

Iniciatívu podporila aj prezidentka

Cieľom iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorá je organizátorom petície Za klímu, je vyhlásenie stavu klimatickej núdze parlamentom.

Iniciátori petície zároveň žiadajú, aby NR SR zaviazala vládu podriaďovať schvaľovanie legislatívy a prípravu štátnych politík a projektov cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2040.

Iniciatívu podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová, osobnosti ako Michal Sabo, Viktor Vincze, Michal Kubovčík, Zuzana Kubovčíková Šebová, Táňa Pauhofová, komik Fero Joke či slovenské vysoké školy. Petíciu podpísalo vyše 50-tisíc ľudí.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) 28. septembra potvrdil, že 37 percent všetkých peňazí, ktoré Slovensko dostane z fondu obnovy Európskej únie (EÚ), pôjde na opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien.