Otváracie hodiny Billa, Kaufland, COOP Jednota Lidl a Tesco na Veľkú noc. V piatok, nedeľu a pondelok v niektorých reťazcoch nenakúpite

V piatok, nedeľu a pondelok cez veľkonočné sviatky v obchodných reťazcoch Billa, COOP Jednota ,Kaufland, Lidl a Tesco Slováci nenakúpia. Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia jednotlivých spoločností.

Billa, Kaufland, Lidl,

Pred veľkonočnými sviatkami bude mať Billa otvorené v štandardných otváracích hodinách. Väčšina jej predajní je otvorená v čase od 7:00 do 20:00.

V piatok, nedeľu a v pondelok bude mať Billa zatvorené. Potraviny, predovšetkým čerstvý sortiment ako ovocie, zeleninu, chlieb, mäso či mliečne výrobky, si zákazníci budú môcť dokúpiť v sobotu. Vtedy bude mať Billa otvorenú väčšinu predajní tiež od 7:00 do 20:00.

Kaufland bude mať okrem spomínaných zatvorených dní – piatok, nedeľa a pondelok otvorené vo štvrtok a sobotu, v rovnakých otváracích hodinách ako Billa. Aj Lidl je počas troch dní zatvorený a otvorené má vo štvrtok a sobotu od 6:30 do 20:00. V utorok (6. apríla) sa jeho obchody otvoria od 7:00.

Metro, Tesco, COOP Jednota

Počas Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a Veľkonočného pondelka budú zatvorené aj všetky predajne COOP Jednoty. Otváracie hodiny ostatné dni je však podľa spoločnosti pre viac ako 2 000 predajní ťažké konkretizovať. Všetky však budú zverejnené na vchodových dverách jednotlivých prevádzok.

Predajne Tesco budú počas veľkonočných sviatkov otvorené vo štvrtok 1. apríla 2021 a v sobotu 3. apríla 2021 od 7:00 do 20:00. V rovnakých dňoch budú k dispozícii aj služby Tesco Online nákupov a Klikni &Vyzdvihni. Všetky čerpacie stanice Tesco budú počas sviatkov – v piatok 2. apríla 2021 a v pondelok 5. apríla 2021 otvorené, a to od 8:30 do 20:00. V sobotu 3. apríla 2021 budú otvorené od 7:00 do 20:00. V nedeľu 4. apríla 2021 budú všetky pumpy zatvorené.

Nakoľko spoločnosť Metro nie je obchodným reťazcom, má počas Veľkej noci otvorené všetky dni okrem nedele. V piatok a sobotu tam zákazníci nakúpia od 8:00 do 20:00 a v pondelok od 10:00 do 20:00. Zlatí a strieborní partneri Metra budú môcť jeho predajne navštíviť v piatok a sobotu už od 7:00, resp. 6:00. V pondelok potom podobne ako bežní zákazníci od 10:00. Čerpacie stanice Metra budú mať otváracie hodiny počas Veľkej noci rovnaké ako otváracie hodiny predajní pre zlatých a strieborných partnerov.