Parlament ukončil debatu k reforme národných parkov, rozprava bola dlhšia ako vystúpenia poslancov k rozpočtu

Parlament ukončil debatu k reforme národných parkov, o ktorej sa s prestávkami rokovalo od utorka 2. novembra. O osude reformy sa bude hlasovať v utorok 9. novembra o 11:00.

Schválenie novely nie je isté

Rozprava bola dlhšia ako napríklad vystúpenia poslancov k zákonu o štátnom rozpočte v roku 2019. Vtedy Národná rada SR bola s diskusiou k rozpočtu hotová za dva dni.

Poslanecká novela z dielne koalície o ochrane prírody a krajiny stanovuje, že správa pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch sa prevedie na Štátnu ochranu prírody. Schválenie novely nie je isté. Výhrady má koaličné hnutie Sme rodina. Jeho poslanec Jaroslav Karahuta v piatok uviedol, že novelu nepodporia.

Bavili sa o majetkoch

Koalícii by sa to mohlo podariť aj bez avizovaných 17 hlasov Sme rodina. Závisí to od jednoty zvyšných 74 vládnych poslancov. Mohli by pomôcť aj dvaja nezaradení poslanci Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko). Isté pochybnosti o novele však vyjadrili aj niektorí ďalší poslanci koalície.

Poslanec Karahuta na záver debaty povedal, že sa pri reforme parkov v parlamente vôbec nerozprávalo o ochrane prírody, o vodozádržnej funkcii lesa, o klimatickej zmene, o hospodárskych škodách spôsobených na poľnohospodárskej pôde, lebo blízko lesa sú polia a štát doteraz nedokázal nastaviť systém poistného plnenia pri odstraňovaní škôd. „Niekoľko dní sme sa bavili o majetkoch,“ dodal poslanec.