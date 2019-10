Pekári označili zvyšovanie minimálnej mzdy za bezohľadné a žiadajú kompenzačné opatrenia

Za bezohľadný zásah do stability potravinárskeho sektora považuje Slovenský zväz pekárov rozhodnutie vlády o zvýšení minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 eur na 580 eur.

Stav potravinárskeho odvetvia

Slovenskí pekári vnímajú výšku a spôsob prijatia tak zásadného opatrenia ako rozhodnutie, ktoré absolútne nezohľadňuje stav potravinárskeho odvetvia a je prijaté bez akéhokoľvek vyčíslenia dopadov na podnikateľský sektor.

„Napriek ekonomickej nestabilite odvetvia sme boli za obdobie posledných dvoch rokov nútení znášať opakované a podstatné zvyšovanie mzdových nákladov, pričom sme nedostali možnosť tieto zvýšené náklady kompenzovať do podoby zvýšenia cien,“ uvádzajú pekári v tlačovej správe. Podľa zväzu pekárov sa Slovensko nevyhne opätovnému a veľmi zásadnému zdraženiu vstupných cien.

Podľa predstaviteľov zväzu by však stačilo prijať spolu s minimálnou mzdou aj jednoduché kompenzačné opatrenia, ktoré by umožnili pekárom postupne stabilizovať svoje odvetvie.

„Takýmito nástrojmi sú napríklad zachovanie úrovne príplatkov minimálne na úrovni roku 2019 a neviazať ich na minimálnu mzdu 580 eur, ktorá bude platiť v roku 2020, prípadne zrušiť odvodové zaťaženie pre zamestnancov a zamestnávateľov z tej časti mzdy, ktorá je zaťažená príplatkami za prácu vo sviatok, prácu cez sobotu a nedeľu a počas noci. Žiaľ, na túto tému s nami okrem Ministerstva pôdohospodárstva nikto nechcel diskutovať,“ uviedla predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov Tatiana Lopuchová.

Náklady sa zvýšili štyrikrát

Pekári upozorňujú na to, že od roku 2018 sa museli popasovať už v tom čase so zásadným zvýšením minimálnej mzdy zo 480 eur na 520 eur, od mája minulého roka do súčasnosti museli čeliť ďalšiemu zásadnému zvyšovaniu mzdových nákladov v podobe zavedenia nových príplatkov za prácu v noci, prácu v sobotu a nedeľu ako aj prácu počas štátneho sviatku, resp. ich zvýšenia.

„Za obdobie od 1. januára 2019 do 1. januára 2020 sa teda zvýšili náklady štyrikrát, pričom takúto intenzitu záťaže v podobe kontinuálneho navyšovania mzdových nákladov jednoducho nie je možné zvládnuť,“ zdôraznila Lopuchová.

Pekári opakovane žiadali predsedu vlády Petra Pellegriniho o osobné stretnutie a navrhovali aj kompenzačné opatrenia v podobe zmiernenia legislatívnych dopadov sociálneho balíčka, avšak táto iniciatíva ostala bez akejkoľvek odozvy. „Sme mimoriadne sklamaní, že napriek našim snahám a pokusom o dialóg vážne problémy potravinárstva premiéra zjavne nezaujímajú,“ tvrdí Lopuchová.

Slovenskí pekári sú totiž jeden z mála výrobcov, ktorí nemali možnosť presunúť výrobu z príplatkovo exponovaných časov do štandardných pracovných hodín.

„Ak chcú mať spotrebitelia čerstvé pečivo na stole každý deň, pekári musia vyrábať v noci, ako aj cez víkendy či sviatky a musia tak znášať plnú váhu zavedených príplatkov bez možnosti akejkoľvek kompenzácie. Pre predstavu dopĺňam, že v pekárenskom priemysle je až 81 % odpracovaných hodín zaťažených vyššie uvedenými príplatkami,“ dodala šéfka Slovenského zväzu pekárov.

Niet víťazov ani porazených

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. V stredu o tom rozhodla vláda. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura.

Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na 476,39 eura. Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré nedávno schválil parlament.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter dostal od vlády úlohu, aby pracoval na odviazaní príplatkov za prácu v noci či cez víkend od minimálnej mzdy a aby sa tieto príplatky naviazali na priemernú mzdu. „Niet víťazov, ani porazených,“ povedal Richter.

Podľa neho je dôležité, aby ľudia mali motiváciu pracovať. „Je to kompromis medzi chceným a možným, chceli sme viac,“ povedal na tlačovej besede šéf KOZ Marián Magdoško. Dodal, že odborári budú ďalej bojovať za zvyšovanie minimálnej mzdy.