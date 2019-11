Pellegrini s Matečnou zvažujú odpustenie povinného odvodu pre Lesy SR, milióny eur majú využiť inde

Odpustenie povinného odvodu do štátneho rozpočtu pre štátny podnik Lesy SR, ktorý je ročne vo výške minimálne 5 mil. eur, zvažujú predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Uviedli to v pondelok pri pracovnej ceste v Banskobystrickom kraji, kde si boli pozrieť ťažbu kalamitného dreva a novú výsadbu priamo v teréne a rokovali s vedením štátneho podniku Lesy SR v priestoroch Odštepného závodu v Kriváni v okrese Detva. Ušetrené prostriedky by mali lesníci využiť na zdynamizovanie obnovy lesov postihnutých kalamitou.

„S pani ministerkou Matečnou si myslíme, že bude dobré, ak sa dohodneme na tom, že tento odvod nebudeme požadovať. Ponecháme ho priamo štátnemu podniku, ale budeme za to požadovať zintenzívnenie výsadby nových stromov, resp. využitia menej invazívnych spôsobov ťažby. Prípadne, aby sa ťažba niekde mierne utlmila, napr. blízko Bratislavy, kde sú lesy využívané viac na rekreačné účely ako na ťažbu,“ uviedol premiér s tým, že pre neho aj pre ministerku je prioritou zvýšiť aktivity v oblasti boja proti klimatickým zmenám, investovať viac do nových stromov a do vodozádržných opatrení.

„Lesy SR sa zaviazali, že týchto 5 mil. eur vyžijú na výsadbu stromov, ktorú navýšia z doterajších 15 mil. kusov o 10 percent, čo bude spojené aj s ochranou týchto stromov. Zároveň sa Lesy SR rozhodli, že znížia ťažbu dreva v celom objeme v našej krajine o 10 percent,“ uviedla po spoločnom rokovaní so štátnym podnikom ministerka Matečná.